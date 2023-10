Une vidéo qui prétend révéler les manipulations du Hamas dans le contexte de la guerre avec Israël, a également été massivement relayée sur X (ex-Twitter) ces dernières heures. « C’est ainsi que le Hamas créé des vidéos de propagande », prétend par exemple avertir une vidéo publiée sur TikTok lundi 9 octobre, qui cumule déjà plusieurs centaines de milliers de vues.

On peut y voir qu’au sol se trouve un enfant qui a l’air blessé, autour de lui se tiennent des personnes portant la kippa ainsi que d’autres avec des habits militaires et des armes à feu. Une caméra est portée sur un bras télescopique, alors que le réalisateur donne des indications aux personnes présentes. On comprend bien que l’on a ici à faire à un plateau de tournage.

Détournement de contexte

« En réalité le "soldat israélien" est un agent du Hamas qui a volé un uniforme militaire israélien sur un soldat qui a été tué pendant les attaques, assure le texte apposé sur la vidéo. Ils mentent et essayent de manipuler la situation à leur avantage, pour que vous croyiez qu’ils sont les victimes ».

En France, le candidat Reconquête aux dernières législatives et Conseiller Régional Centre-Val-de-Loire Cyril Hemardinquer a lui aussi partagé la vidéo avec la légende : « Les Palestiniens commencent à utiliser les uniformes et armes qu’ils ont dérobés à Israël pour tourner des films de désinformation en se déguisant en juifs maltraitant des Arabes. » Sa publication qui avait été vue plusieurs dizaines de milliers de fois est désormais supprimée.

FAKE OFF

La vidéo n’a pas été tournée dans le contexte des affrontements qui durent depuis l’attaque du Hamas ce samedi 7 octobre. Une recherche d’image inversée permet d’identifier la source de la vidéo, dont la première trace que 20 Minutes a identifiée remonte au 21 avril 2022, sur le compte TikTok de Mohamad Awawdeh, qui se présente sur ses réseaux sociaux comme chef opérateur sur les plateaux de tournage.

Parmi les nombreuses publications illustrant son travail, on retrouve cette vidéo accompagnée de la légende (en arabe) : « Dans les coulisses du tournage de la scène où les ennemis des colons attaquent l’enfant Ahmed Manasra ». La vidéo est également en ligne sur son compte Instagram, postée le 30 juin dernier.

Il est donc impossible donc que ces images illustrent une mise en scène du Hamas dans le contexte des affrontements actuels.

Comme le rapporte l’agence de presse britannique Reuters, cette scène a été tournée dans le cadre d’un court métrage diffusé sur YouTube en avril 2022, intitulé Empty place et réalisé par Awni Eshtaiwe. Le court métrage est une adaptation de l’histoire vraie d’Ahmed Manasra, percuté par la police israélienne alors qu’il était âgé de 13 ans, et détenu en prison depuis. Il est accusé d’avoir poignardé deux Israéliens, avec son cousin âgé de 15 ans, qui a été abattu par la police. La scène sur la vidéo, notamment la position du garçon saignant au sol avec une jambe repliée, s’inspire des images réelles qui avaient été filmées à l’époque par les médias.

Mohamad Awawdeh (qui a publié la vidéo sur les réseaux sociaux) est par ailleurs crédité dans le générique du court-métrage en tant qu’assistant caméra.

Une vidéo utilisée à des fins contradictoires

La séquence des coulisses du tournage est également utilisée par certains internautes pour accuser Israël de falsifier la réalité et de mettre en scène des images violentes. Un compte X (ex-Twitter) suivi par plus de 116.000 personnes ainsi que d’autres comptes commentent ainsi « vidéo montrant Israël tentant de créer de fausses images de décès ».