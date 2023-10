« L’église Saint Porphyre de Gaza est intacte. » Avec ces quelques mots postés lundi soir, les responsables de l’église, la plus ancienne encore en activité à Gaza, ont tenu à rassurer les fidèles, alors que de nombreux posts sur les réseaux sociaux assuraient que le bâtiment avait été détruit par une frappe de l’armée israélienne.

« L’aviation de Tsahal [l’armée israélienne] a totalement détruit l’église grecque orthodoxe Saint Porphyre à Gaza », lit-on ainsi dans plusieurs posts partagés lundi en français sur Facebook et X (anciennement Twitter). Les auteurs des posts ajoutent : « Construite en 425, puis consacrée par les croisés en 1150, Saint Porphyre est la plus grande église de Gaza et le troisième temple chrétien le plus ancien ».

FAKE OFF

Les responsables de cette église ont rapidement réagi à la fausse annonce. Dans un post publié à 21h30 lundi soir sur Facebook, les responsables se montrent rassurants : « nous tenons à vous informer que l’église Saint Porphyre de Gaza est intacte et fonctionne au service de la communauté et de notre congrégation. Les informations qui circulent sur les dégâts qu’elle aurait subis sont fausses. »

L’église, qui suit le rituel orthodoxe grec, a été consacrée il y a près de 1.000 ans. Elle se trouve dans la vieille ville de Gaza.

Lundi, le ministre israélien avait annoncé un « siège total » de Gaza, en réaction aux attaques perpétrées par le Hamas durant le week-end. Ces attaques ont fait plus de 900 morts en Israël. 765 morts ont été dénombrés côté palestinien.