Sur la vidéo, on la voit crier à l’aide alors qu’elle est embarquée à l’arrière d’une moto, entourée d’assaillants du Hamas. Noa Argamani participait samedi au festival « Supernova Sukkot » organisée près du Kibboutz de Reïm, située à une dizaine de kilomètres de la bande de Gaza.

Les soldats du Hamas ont attaqué les quelque 3.000 festivaliers en tuant, et en prenant en otage certains d’entre eux, dont Noa, séparée de son petit ami présent à la fête. Yaakov, le père de l’étudiante, a répondu en pleurs à la chaîne de télévision américaine CBS News. « C’est une personne extraordinaire, un enfant adorable », a-t-il soufflé, ému, en espérant que sa fille soit retrouvée en utilisant « des mesures pacifiques ».

« Tout le monde s’est mis à courir et à paniquer »

« Quand on a entendu les balles, tout le monde s’est mis à courir et à paniquer », explique Gal Levy, 22 ans, au micro de CBS News sur son lit d’hôpital. Il a été touché par balles dans les deux jambes. Il a attendu près de six heures avant d’être secouru et a perdu environ deux litres de sang.

Quant à Noa, la vidéo de sa capture a été abondamment partagé sur les réseaux sociaux, avec un message : « Son nom est Noa ». « Je ne peux pas imaginer ce qu’elle traverse en ce moment, voyageant avec ces terroristes à Gaza, attendant que quelqu’un lui envoie de l’aide », témoigne Gal Levy. Comme le rappelle BFM TV, le dernier bilan fait état de 260 personnes tuées au festival. L’armée israélienne assure avoir repris le contrôle du sud du pays, alors que la riposte vers Gaza a débuté.