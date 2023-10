Trois jours après l’attaque du Hamas en Israël samedi, l’inquiétude n’est pas retombée et les conséquences pour certains Français sur place sont dramatiques. Quatre d’entre eux ont été tués, a indiqué le Quai d’Orsay dans un communiqué publié lundi.

Le ministère des Affaires étrangères a également considéré comme « très probable » l’enlèvement de plusieurs autres français, alors que 13 d’entre eux ne donnent pas de nouvelles. Parmi eux, Eitan, un adolescent de 12 ans, a été enlevé à moto par plusieurs hommes armés, selon ses proches. Que s’est-il passé ? Comment le ministère français s’organise ? 20 Minutes fait le point sur la situation.

Que s’est-il passé ?

Eitan, 12 ans, vivait avec sa famille dans le kibboutz de Nir Oz, à quelques centaines de mètres de la bande de Gaza, comme l’évoque Le Parisien. Lors de l’attaque du Hamas, l’adolescent s’est caché dans un abri avec ses parents et ses deux sœurs. Mais la famille est finalement prise en otage, alors que le père est blessé par des tirs de kalachnikov en tentant de s’interposer.

Comme le rapporte BFM TV via le témoignage de la tante de la famille sur la chaîne I24 News, Eitan et ses proches ont été embarqués sur des motos jusqu’à l’arrivée de deux chars. La mère et les deux filles ont réussi à se sauver, tandis que l’adolescent a été enlevé. Toujours selon la tante, le père de famille manque également à l’appel, comme évoqué par Le Parisien. « Nous n’avons depuis aucune nouvelle. Nous ignorons quelle a été sa destination », déplore la tante sur I24 News. Elle a précisé au Parisien qu’Eitan, sa mère Batsheva et l’une des deux sœurs ont la nationalité française.

Comment le quai d’Orsay s’organise ?

« Les informations dont nous disposons nous permettent de considérer comme très probable l’enlèvement de certains d’entre eux, dont un enfant mineur de douze ans », a communiqué le ministère des Affaires étrangères lundi.

Dans un premier temps, le quai d’Orsay a évoqué la mort de deux ressortissants français, avant de rehausser le bilan ce mardi matin. « La France déplore le décès tragique de deux autres ressortissants français, ce qui porte à quatre le bilan des victimes françaises des attaques terroristes menées par le Hamas ». « Nous sommes en contact permanent avec les familles de chacune des victimes, pour les accompagner dans la terrible épreuve qu’ils traversent », a assuré le ministère.