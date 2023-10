Trois jours après les attaques du Hamas en Israël, les marques de solidarité à l’égard de la communauté juive se sont multipliées lundi en France. La Tour Eiffel a été illuminée aux couleurs d’Israël et les hymnes israéliens et français ont été chantés sur la place du Trocadéro.

A l’appel du Crif, 16.000 personnes ont défilé dans la capitale française lundi soir, selon la préfecture de police. Une banderole « Terrorisme, ici, là-bas, même combat, soutien à Israël » a été placée en tête de cortège. « Ça fait chaud au cœur mais en même temps ça fait mal de devoir en arriver là pour que les gens en France se rendent compte de ce qu’on vit en Israël », déclare Dana, Franco-israélienne de 44 ans, qui n’a pas souhaité donner son nom de famille.

A l’arrivée au Trocadéro, que le cortège avait mis plus de deux heures à rallier de la place Victor Hugo, à quelques centaines de mètres. Dans la foule, on évoque avec émotion les proches vivant en Israël, on salue des amis ou connaissances venus manifester, on débat des conséquences géopolitiques et on s’indigne ensemble des tueries.

Des rassemblements dans les grandes villes de France

Yaël Braun-Pivet, Olivier Véran, Stanislas Guerini, Valérie Pécresse, mais aussi Nicolas Sarkozy ou le sénateur écologiste Yannick Jadot… De nombreuses personnalités politiques ont fait le déplacement pour marquer leur solidarité envers Israël.

A Marseille, ville qui compte parmi les communautés juive et musulmane les plus importantes de France, près de 500 personnes, plutôt âgées, se sont réunies dans le silence, devant la Préfecture. Cinq cents personnes également à Bordeaux, devant la grande synagogue, 250 à Tours devant la stèle Yitzhak Rabin, dans la cour de la mairie, quelques centaines à Lille.

Plus tôt dans la journée, les représentants de la communauté juive avaient été reçus par Gérald Darmanin à Paris. « Toucher un juif, c’est toucher toute la République », a déclaré à l’issue de la rencontre le ministre de l’Intérieur en soulignant la « grande fermeté de l’Etat », avec « des milliers de policiers, de gendarmes et de militaires » mobilisés pour sécuriser écoles et lieux de culte notamment.

Des faits antisémites recensés depuis samedi

Depuis samedi « une vingtaine de faits antisémites ont été recensés » et « dix personnes » interpellées, soit pour « des propos antisémites ou parce qu’elles ont menacé des lieux de cultes ou des personnes qui sortaient de ces lieux de culte », a ajouté le ministre.

Samedi, le ministre de l’Intérieur avait demandé aux préfets de renforcer la sécurisation des lieux communautaires israélites, avec la présence visible de forces de l’ordre et le renfort de la police municipale et des militaires de l’opération Sentinelle. La communauté juive de France, la plus importante d’Europe avec environ 500.000 personnes, célèbre plusieurs fêtes depuis le début de la nouvelle année juive qui était mi-septembre.