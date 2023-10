Bonjour à toutes et à tous. Depuis samedi, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur la situation au Proche-Orient. Lundi, Israël a annoncé le « siège total » de la bande de Gaza contrôlée depuis 2007 par le Hamas. La zone est pilonnée par l’armée israélienne en réponse à l’attaque meurtrière sans précédent lancée samedi par le mouvement islamiste palestinien et qui a déjà fait plus de 1.600 morts de part et d’autre.