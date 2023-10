On ignore encore précisément leur nombre. « Plus de 100 », a confirmé du bout des lèvres le gouvernement israélien dimanche. « 130 », affirment le Hamas et le djihad islamique. Peut-être même un peu plus si l’on se fie aux multiples avis de recherche de familles inquiètes de ne pas avoir de nouvelles de leurs proches. Seule certitude : depuis le début de son offensive, samedi, la Hamas a pris de nombreux civils israéliens en otage. Des enfants, des personnes âgées, des femmes. Parmi les victimes, de nombreux jeunes qui participaient à une rave party, mais également des familles enlevées chez elles par des membres de l’organisation terroriste infiltrés sur le territoire.

« Ce n’est pas la première fois que des civils sont pris en otage en marge du conflit israélo-palestinien », note Michel Goya, ancien colonel de la Marine, aujourd’hui historien de la guerre. Et de citer l’exemple de la prise d’otages d’une centaine de passagers d’un vol Tel-Aviv-Paris par un commando pro-palestinien en 1976. « En revanche, ce qui est inédit, c’est qu’on n’a pas affaire à des otages "encerclés ", retenus à un lieu-dit. Ceux-là ont probablement été disséminés un peu partout dans la bande de Gaza. »

« Une donnée essentielle dans la suite du conflit »

Si le Premier ministre israélien Benjamin Netahnayou a annoncé dès samedi une guerre « longue » afin de réduire en ruine les « caches » du Hamas, impossible pour lui de ne pas prendre en compte cette problématique des otages. « C’est une donnée essentielle dans la suite du conflit mais il faut déjà se rendre compte que pour le Hamas, cette opération est déjà vécue comme une victoire en soi, c’est une forme de démonstration de force », analyse Alain Dieckhoff, grand spécialiste du conflit et auteur de Israël-Palestine : une guerre sans fin ? Ces prisonniers pourraient-ils ralentir la riposte israélienne ? Des bombardements massifs - au risque de mettre en danger la vie de ces otages - seront-ils acceptés dans la population ?

Sur sa chaîne Telegram, le porte-parole des Brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, a annoncé ce lundi que « quatre prisonniers ennemis » et leurs ravisseurs avaient été tués dans des bombardements de la bande de Gaza. Cette information n’a pas pu être confirmée mais illustre le dilemme du pays : comment répondre à l’attaque du Hamas tout en protégeant les otages ? Quelques heures après les premiers tirs du Hamas, Israël a bombardé massivement « des centres de commandement » dans la bande de Gaza. Selon les autorités palestiniennes, au moins 560 civils ont trouvé la mort depuis samedi sur cette zone. Ce lundi, l’armée semble avoir changé de braquet, privilégiant un « siège complet » de la zone.

Comment le Hamas compte-t-il se « servir » de ces prisonniers ?

La question des otages est d’autant plus sensible qu’Israël a toujours mis beaucoup d’énergie à récupérer coûte que coûte ses otages. En 2011, le soldat franco-israélien Gilad Shalit, a été libéré après cinq ans de détention et d’âpres négociations en échange de 1027 détenus palestiniens. « Il est même arrivé qu’Israël libère des centaines de prisonniers pour récupérer les dépouilles de soldats décédés lors d’opération militaire », note Alain Dieckhoff. Le gouvernement israélien a toutefois annoncé qu'aucune négociation ou échange de prisonniers n'était à l'ordre du jour.

Reste une question et non des moindres : comment l’organisation terroriste compte-t-elle utiliser ces prisonniers de guerre ? « Chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l'exécution d'un des otages civils ... », a menacé le Hamas dans un communiqué. Un moyen de pression cynique, donc. Mais il n'est pas non plus exclu que le mouvement tente de se servir de ces détenus pour ralentir les forces israéliennes en les installant dans des points stratégiques ou même en monnaie d'échange. « Pour l’instant, c’est vraiment la grande inconnue », poursuit le sociologue. Et d’insister : « Le Hamas a un fonctionnement extrêmement cloisonné, ce qui explique que cette attaque n’a pas filtré. L’organisation fait en sorte que chacun en sache le minimum pour éviter les fuites. »

Si la perspective d’une opération terrestre dans l'enclave palestinienne semble de plus en plus plausible, celle-ci s'annonce d'ores et déjà longue. « Une seule opération militaire ne suffira pas à tous les libérer d’un coup, on imagine mal le Hamas les garder tous au même endroit, insiste Michel Goya. En parallèle des opérations classiques, il y aura probablement des unités dédiées pour tenter de les localiser, comme ça a été le cas, pour nous, au Sahel », assure Michel Goya. Une opération d’autant plus périlleuse que l’armée israélienne est absente de la bande de Gaza depuis 2005. « Même s’ils ont des renseignements, peut-être même des agents sur place, ce n’est pas un environnement qui leur est familier », conclut le militaire.