« Il vient d’y avoir une attaque de missiles sur Jérusalem. Nous sommes aux abris. » Alors que nous devions l’appeler ce lundi matin, Benjamin se terrait dans le sous-sol de son immeuble. Depuis l’attaque du Hamas survenue samedi, ce père de famille de 43 ans vit au rythme des sirènes qui résonnent dans Jérusalem. « Deux amis de mes enfants qui sont portés disparus étaient à la rave party de samedi. Nos voisins qui sont combattants ont dû partir tout de suite. » Pour 20 Minutes, ce père de trois enfants a accepté de raconter son quotidien.

« On essaie de garder les fenêtres ouvertes pour entendre les alertes. Quand elles sonnent, on a tous notre rôle. Ma femme prend la dernière, moi je m’occupe des grands. Comme je suis au dernier étage, c’est moi qui suis chargé de taper aux portes pour vérifier que tout le monde est bien parti se mettre à l’abri. » Si la Ville sainte n’est pas située à proximité directe de la bande de Gaza, ses habitants voient tout de même les missiles passer au-dessus de leur tête. « On a la chance d’être à Jérusalem et donc d’avoir une minute trente pour descendre aux abris contrairement aux villes proches de la zone de Gaza qui ont quelques secondes pour se préparer. »

« La plupart des gens ne pensent même pas à partir »

Benjamin compare les attaques du Hamas qui ont débuté samedi à celle du Bataclan. « Vu la taille du pays, on est tous touchés. C’est comme si une famille sur trois ou sur quatre avait quelqu’un au Bataclan. »

Quand on lui demande s’il compte fuir le pays, Benjamin rigole. « Partir du pays ? Vraiment pas ! Rester, c’est sûr. Il n’y a pas de question en fait… Chacun fait comme il veut évidemment mais je pense que la plupart des gens ne pensent même pas à partir. »

Le témoignage de Benjamin est à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.