Cerclé d’un mur défensif de plus de 500 kilomètres de long et protégé par le Dôme de fer, Israël semblait presque invulnérable aux attaques extérieures. Mais le sentiment de sécurité des Israéliens a brutalement volé en éclats ce week-end. La forteresse sainte a été violemment ébréchée, des combattants du Hamas ont fondu sur le territoire israélien depuis la mer, la terre et même les airs. Côté israélien, plus de 700 personnes ont été tuées, plus de 2.000 blessées et plus d’une centaine kidnappées, dont de nombreux de civils.

Trois jours après le début de l’offensive du Hamas, les Israéliens sont plongés dans un cauchemar. Et une question subsiste : comment Israël, réputé pour avoir l’un des meilleurs services de renseignement au monde, a-t-il pu se faire surprendre à ce point-là ? Eléments de réponse avec Elizabeth Sheppard Sellam, directrice du programme de relations internationales et politiques à l’Université de Tours, spécialiste des questions de défense et de la politique israélienne.

Est-ce que cet évènement marque une faillite de l’Etat israélien ?

Quand des citoyens se font kidnapper et une frontière est complètement violée, c’est évidemment une faillite. Imaginez que cela se produise en France ! La population française s’est déjà demandé comment une telle chose avait pu arriver après les attentats du 13-Novembre. Et pourtant, certains assaillants étaient Français, notre frontière n’avait pas été violée, et ce n’était pas une menace permanente. En Israël, la menace est constante, une attaque ne devrait donc pas prendre les autorités par surprise.

Justement, comment expliquer que la surprise ait été totale ?

Il faut comprendre que c’était à la fois Shabbat et la fête juive de Simha Torah. Les gens ne sont pas connectés lors de ces fêtes. Il est donc bien plus difficile d’informer la population et, à l’inverse, d’informer les secours quand les téléphones sont déconnectés. C’était évidemment prémédité par le Hamas. La date est d’autant plus symbolique qu’elle marquait les cinquante ans de la guerre du Kippour. Un peu partout dans le monde, les terroristes s’appuient sur des dates symboliques pour attaquer. Normalement, on le prend en compte au moment de protéger une nation, une ville, un quartier ou même un immeuble.

L’attaque va laisser des traces dans la politique israélienne, tout le monde en parle comme du 11-Septembre »

Le Hamas était-il particulièrement bien préparé ?

L’attaque du Hamas était très organisée. Elle va laisser des traces dans la politique israélienne, tout le monde en parle comme du 11-Septembre aux Etats-Unis ou du 13-Novembre en France. Ils ont défoncé les murs à la tractopelle, attaqué par la mer mais aussi par les airs avec ULM ou des parapentes, c’est surprenant. Pour organiser une attaque d’une telle ampleur, qu’elle soit terroriste ou non, il faut au minimum un an de préparation. On n’organise pas ça du jour au lendemain ! Avec l’un des services de renseignements parmi les meilleurs au monde, Israël aurait dû être au courant.

Les renseignements israéliens sont-ils encore à la hauteur de leur légende ?

Les renseignements israéliens sont, par nécessité, très puissants. On se souvient par exemple, du discours de Benyamin Netanyahou [prononcé fin septembre 2018] lors duquel il a présenté des photographies et déroulé de nombreuses informations sur le nucléaire iranien. Les renseignements israéliens sont très forts. Mais ils ne sont pas infaillibles. Et là, il y a clairement eu un dysfonctionnement.

Pourquoi les autorités ont été autant dépassées ?

Il ne faut pas spéculer. Pour le moment, il est très difficile d’identifier les raisons de cet échec. Toutefois, il est certain que les soldats étaient plutôt mobilisés du côté de la Cisjordanie que de la bande de Gaza. Ça, c’est très clairement une erreur stratégique mais il reste à déterminer si elle est politique ou militaire. En plus des failles du côté du renseignement, il y a aussi eu des dysfonctionnements dans les alertes. La frontière, qui est censée être l’une des plus sécurisée au monde, a été défoncée avec des tractopelles.

Que risque-t-il de se passer pour le gouvernement ?

Pour la coalition de Benyamin Netanyahou, c’est quitte ou double. Soit il parvient à unifier le pays autour d’une riposte commune, soit il va perdre gros. Des militaires et des officiers du renseignement vont être, au minimum, limogés, voire être traînés en justice. Pour le moment, aux infos israéliennes, c’est la colère qui prédomine. La population a l’impression que rien n’est fait pour récupérer les otages. Il faut imaginer ce que c’est pour les familles des jeunes kidnappés : en période de fêtes, leurs enfants ont été enlevés et ils n’ont pas de nouvelles du gouvernement. C’est terrible. Sur le terrain, il existe un risque d’explosion du conflit. Il est possible que la Cisjordanie s’embrase, que le Liban s’en mêle et que les Etats-Unis entrent en guerre à leur tour. On peut malheureusement imaginer que cela évolue en quelque chose d’encore plus important.