Le conflit n’a jamais cessé, mais la guerre est déclarée. Israël, bouleversé par l’attaque la plus meurtrière sur son territoire depuis sa création, a officiellement déclaré la guerre dimanche au Hamas après l’offensive inédite lancée la veille par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza, dont le bilan s’élève à plus de 1.100 morts au total. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a mis en garde contre une guerre « longue ».

Cherchant à reprendre la main après cette attaque de grande ampleur - terre, air, mer - en plein Shabbat, les forces israéliennes ont continué dimanche de traquer les membres du Hamas dans le sud d’Israël et poursuivi leurs frappes aériennes contre des cibles à Gaza, où de nouveaux bâtiments ont été détruits.

Des centaines de tués des deux côtés

Plus de 700 Israéliens ont été tués depuis le début de l’attaque et 2.150 ont été blessés, a annoncé l’armée israélienne dans un nouveau bilan publié lundi matin. Dans la bande de Gaza sous le contrôle du Hamas depuis 2007, 413 Palestiniens incluant 78 enfants et 41 femmes ont été tués et 2.300 blessés, ont annoncé les autorités locales dimanche.

L’armée israélienne a déployé des dizaines de milliers de soldats pour reprendre le contrôle total des régions désertiques près de la bande de Gaza, sauver les otages israéliens qui s’y trouveraient encore et évacuer l’ensemble des habitants de la région d’ici à lundi matin. Le Hamas a fait « plus de 100 prisonniers », a indiqué dimanche le Bureau de presse du gouvernement (GPO). « Des civils et des soldats sont aux mains de l’ennemi, c’est le temps de la guerre », affirmé le chef de l’armée israélienne, Herzi Halevi.