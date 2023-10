Attaque du Hamas en Israël EN DIRECT : « Plus de 500 cibles » frappées pendant la nuit sur Gaza, des combats en cours…

07h19 : « Plus de 500 cibles » frappées pendant la nuit sur Gaza

« Plus de 500 cibles » du Hamas au pouvoir à Gaza et du Jihad Islamique palestinien ont été touchées dans la nuit de dimanche à lundi par des frappes aériennes et des tirs d’artillerie dans la bande de Gaza, a annoncé l’armée israélienne.

« Pendant la nuit, des avions de combats, des hélicoptères, des aéronefs et l’artillerie ont frappé plus de 500 cibles des terroristes du Hamas et du Jihad islamique », indique l’armée dans un communiqué.