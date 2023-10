L’ONU est une nouvelle fois divisée. Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont condamné dimanche l’offensive surprise du mouvement islamiste palestinien Hamas sur Israël, même si les Etats-Unis ont regretté l’absence d’unanimité lors de cette réunion d’urgence à huis clos.

Juste avant la session, Washington avait appelé tous les membres du Conseil à condamner fermement « les actes terroristes odieux » du Hamas « contre le peuple israélien et son gouvernement ».

Les Etats-Unis critiquent la Russie sans la nommer

« Une bonne partie des pays ont condamné les attaques du Hamas. Mais évidemment, pas tous », a regretté l’ambassadeur américain adjoint Robert Wood à l’issue de la réunion. « Vous pouvez certainement identifier l’un d’entre eux sans que je dise quoi que ce soit », a-t-il ajouté, dans une allusion claire à la Russie dont les relations avec l’Occident se sont largement détériorées depuis la guerre en Ukraine.

Selon des diplomates, aucun Etat n’a mis sur la table de proposition de déclaration commune, alors que le Conseil est régulièrement divisé sur le dossier israélo-palestinien et que certains membres espèrent un texte allant au-delà d’une condamnation du Hamas uniquement.

La Chine remontée contre le silence du Conseil

« Mon message a été en faveur de la fin immédiate des combats, d’un cessez-le-feu et de négociations significatives », a déclaré l’ambassadeur russe Vassili Nebenzia, évoquant une situation étant le résultat en partie de « problèmes non résolus ». Son homologue chinois Zhang Jun a lui condamné « toutes les attaques contre les civils », tout en insistant sur la nécessité d’un retour à un processus de paix pour parvenir à une solution à deux Etats. « Il est anormal que le Conseil de sécurité ne dise rien », a-t-il lancé en sortant de la réunion.

Israël a officiellement déclaré la guerre dimanche au Hamas après l’offensive inédite lancée la veille à partir de la bande de Gaza, dont le bilan s’élève à plus d’un millier de morts au total. Israël a « une seule et unique demande » pour le Conseil de sécurité, avait dit avant la réunion l’ambassadeur israélien Gilad Erdan : « les crimes de guerre du Hamas doivent être condamnés sans équivoque, ces atrocités inimaginables doivent être condamnées ».

« Il y a un chemin vers la paix », selon l’Autorité palestinienne

« De façon regrettable, pour certains médias et responsables politiques, l’Histoire ne commence que quand des Israéliens sont tués », avait répondu l’ambassadeur palestinien Riyad Mansour, qui représente l’Autorité palestinienne et non le Hamas.

« Nous n’accepterons jamais une rhétorique qui dénigre notre humanité et renie nos droits, une rhétorique qui ignore l’occupation de notre terre et l’oppression de notre peuple », a-t-il affirmé, la voix serrée. « Le moment n’est pas venu de laisser Israël persister dans ses terribles choix. Le temps est venu de dire à Israël de changer de trajectoire, et qu’il y a un chemin vers la paix dans lequel ni les Palestiniens ni les Israéliens ne sont tués ».