La terreur a succédé au bonheur. Très tôt samedi matin, une rave party dans le désert israélien s’est achevée par l’attaque du Hamas. Des dizaines de jeunes fêtards, participant au Nova Festival, ont été tués ou enlevés, en parallèle du « déluge d’Al-Aqsa » lancé par le mouvement islamiste palestinien contre Israël. De nombreuses familles sont toujours sans nouvelles de leurs proches, mais les premières victimes commencent à être identifiées. 20 Minutes fait le point pour vous.

C’est quoi le Nova Festival ?

Organisé par la société NOVA Productions, le festival de musique trance rassemblait plusieurs milliers de jeunes vendredi, à l’occasion de Sukkot, la fête juive des moissons. Ce festival en plein air se déroulait dans le désert du Neguev, à proximité du kibboutz israélien Re’im, situé à environ 4 kilomètres de la frontière avec la bande de Gaza. La fête a commencé vers 23 heures vendredi, mais des centaines de participants dansaient encore à l’aube, lorsque le Hamas a lancé son offensive, comme le montrent ces images.

Plus tard dans la journée, le compte Instagram du Nova Festival affichait sobrement un message en story : « Une catastrophe majeure a frappé notre pays, nous sommes sur le terrain avec de l’aide et nous faisant notre maximum pour secourir tout le monde. Nous sommes avec vous dans la douleur. »

Que s’est-il passé à la fin de la rave party ?

Les circonstances de l’attaque survenue vers 6h30 du matin, selon CNN, sont encore floues, malgré les premiers témoignages de survivants. Selon le quotidien Haaretz, « des terroristes à moto » auraient surgi et tiré sur la foule. D’autres témoins évoquent des combattants arrivés en ULM. D'autres encore des tirs de roquettes ou des coups de feu.

Dans le mouvement de foule, des dizaines de jeunes parviennent à rejoindre leurs véhicules et s’enfuir. Mais tous n’ont pas cette chance. « Nous nous sommes échappés et nous avons réussi à nous réfugier sous un tank. Les terroristes nous ont alors visés avec un lance-roquette », a raconté Chen à la chaîne I24News. Gili Yoskovich, qui raconte être restée sur place plusieurs heures, s’est confiée à la BBC. « Les terroristes venaient de quatre ou cinq endroits… […] Certaines personnes me tiraient dessus. J’ai quitté la voiture et j’ai commencé à courir. » La jeune femme a également expliqué s’être cachée, allongée derrière un arbre « pendant trois heures » avant l’arrivée de l’armée israélienne. « J’ai vu des gens mourir tout autour », a-t-elle confié, avant de se demander pourquoi « personne n’était là » pour la sauver plus tôt.

Que sait-on des personnes disparues ?

Selon la chaîne israélienne Channel 12, des dizaines de corps ont été retrouvés sur le site de la rave party. Mais des vidéos et des messages indiquent aussi que de nombreuses personnes sont portées disparues, voire ont été enlevées. Une vidéo montre ainsi une jeune femme, portant des tatouages et des dreadlocks, inconsciente à l’arrière d’un pick-up dans la bande de Gaza. Des éléments qui ont permis à sa mère et sa cousine, retrouvées par le quotidien Bild et le Washington Post, d’identifier Shani Louk, une citoyenne allemande.

Un couple a également été identifié : Moshe Or et Noa Argamani. Sur une vidéo, cette dernière, assise à l’arrière d’une moto, hurle alors qu’on l’emmène, tandis que son compagnon, les mains liées dans le dos, est gardé sur place par ceux qui l’ont fait prisonnier. Le frère de Moshe Or a confirmé leur identité à Channel 12. D’autres images non authentifiées montreraient Noa Argamani détenue à Gaza, selon la BBC.

Un Franco-Israélien de 26 ans, « Avidan T., originaire de Bordeaux », aurait aussi été enlevé, selon le député des Français de l’étranger Meyer Habib. « Il était l’un des organisateurs de la rave party », explique-t-il, et a « envoyé un message aux alentours de 9 heures du matin (…) d’amour, mais dans lequel on ressentait beaucoup de détresse ». Le jeune homme est, depuis, introuvable, mais il est « trop tôt » pour confirmer qu’il a été enlevé, selon Elisabeth Borne.

L’ambassade israélienne au Royaume-Uni a également confirmé la disparition, mais pas la prise en otage, d’un citoyen britannique de 26 ans, Jake Marlowe. Habitant en Israël depuis deux ans, ce dernier assurait la sécurité du Nova Festival. « Il est porté disparu, nous ne savons pas de manière sûre s’il a été pris en otage, ou s’il est mort ou à l’hôpital », a dit un porte-parole de l’ambassade à l’agence britannique PA. Sa mère, Lisa, a dit au journal Jewish News qu’il l’avait appelée samedi matin « à 4h30 » et lui avait décrit les attaques de roquettes. « Puis à environ 5h30, il m’a écrit pour dire "mauvaise connexion, tout va bien, je te tiendrai au courant, je te le promets" et qu’il m’aimait ». Mais elle n’a pas eu de nouvelle depuis.

Au total, « plus de 100 prisonniers » sont aux mains du Hamas, selon le gouvernement israélien. Aucun bilan officiel de l'attaque de la rave party n'a pour le moment été communiqué par les autorités.