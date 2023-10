Israël et la bande de Gaza sont de nouveau en guerre ce samedi après le déclenchement d’une offensive militaire surprise du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes et infiltré des combattants en territoire israélien. L’Etat hébreu, dont les secours ont fait état d’au moins 22 personnes mortes et des centaines de blessés, a répliqué par des frappes aériennes, tandis que les combats au sol se poursuivent. On dénombrait dans l’après-midi 9 morts côté palestinien.

Ces nouveaux affrontements s’inscrivent dans un conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies. En voici les grandes dates.

1947 et le plan de partage de l’ONU

La Seconde Guerre mondiale et la Shoah poussent de nombreux juifs à rejoindre la Palestine, jusqu’à compter pour un tiers de la population sur place. Après le retrait des Britanniques, c’est à l’ONU que revient la charge d’administrer le territoire. En 1947, l’organisation partage la Palestine en trois parties : un État juif (55 % des terres), un État arabe (45 %) et une zone internationale à Jérusalem.

1948 et la proclamation de l’État d’Israël

L’État d’Israël est proclamé le 14 mai 1948. Dès le lendemain, plusieurs Etats lui déclarent la guerre : la Syrie, le Liban, l’Irak, la Jordanie et l’Égypte. Mais les troupes israéliennes gagnent du terrain. Des centaines de milliers de réfugiés palestiniens fuient à Gaza, en Cisjordanie et dans les pays voisins.

1967 et 1973, les guerres des Six-Jours et du Kippour

Alors que l’Organisation de libération de la Palestine, l’OLP, est née il y a peu, Israël mène une offensive éclair en 1967 et occupe la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Sinaï égyptien et le plateau du Golan syrien. Six ans plus tard, l’Égypte et la Syrie lancent à leur tour une offensive dans le Sinaï et le Golan lors de la fête juive de Kippour.

1987 et la première Intifada

Une révolte contre l’occupation israélienne éclate dans un camp de Gaza, puis en Cisjordanie. Elle marque le début de la première Intifada - « soulèvement » en arabe. Le Hamas est créé et un an plus tard, fin 1988, le Conseil national palestinien proclame un État palestinien.

1993 et les accords d’Oslo

Le 13 septembre, sous les yeux de Bill Clinton à Washington, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le chef de l’OLP Yasser Arafat échangent une poignée de main historique. Ils scellent ainsi les accords d’Oslo, qui établissent la reconnaissance mutuelle d’Israël et de la représentativité de l’OLP. Le Hamas rejette ces accords, de même que des colons juifs. Yitzhak Rabin sera assassiné deux ans plus tard par un opposant au processus de paix.

2000 et la seconde Intifada

En septembre, la visite d’Ariel Sharon, Premier ministre israélien, sur l’esplanade des Mosquées, déclenche un nouveau soulèvement des Palestiniens. En cinq années, les affrontements feront près de 6.000 morts dans les deux camps, principalement côté palestinien. Les tensions n’ont pas cessé depuis, avec une année 2022 particulièrement meurtrière.