Un samedi matin de feu et de sang. Le centre et le sud d’Israël se sont réveillés au son des sirènes d’alarmes alors que des tirs de roquette émanant de la bande de Gaza touchaient le territoire hébreu à partir de 6h30. Peu après, la branche armée du Hamas, mouvement islamiste armé qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, annonçait avoir déclenché l’opération « déluge d’Al-Aqsa » contre Israël et lancé plus de 5.000 roquettes.

« Nous avons décidé de mettre fin à tous les crimes de l’occupation » d’Israël, a déclaré la branche armée des Brigades Al-Aqsa. L’armée israélienne a déclaré que le Hamas était à l’origine d’une « attaque combinée, comprenant des tirs de roquettes et des infiltrations de terroristes en territoire israélien depuis la bande de Gaza ».

Une femme d’une soixantaine d’années a été tuée et 15 autres personnes ont été blessées dans le sud d’Israël, a annoncé le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge. Par deux fois dans la matinée, les sirènes ont retenti jusqu’à Jérusalem, où un journaliste de l’AFP a vu deux roquettes interceptées dans le ciel. Plusieurs explosions y étaient entendues vers 9 heures. Une roquette est tombée sur la ville de Yavne, au sud de Tel-Aviv, où un homme a été légèrement blessé par des éclats, selon le Magen David Adom.