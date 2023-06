Nouvelles violences en Cisjordanie entre Palestiniens et Israéliens

Les forces israéliennes ont tué samedi un assaillant palestinien à un poste de contrôle au nord de Jérusalem, dans un nouvel épisode des violences en Cisjordanie occupée, marqué par de nouvelles attaques de colons israéliens contre des Palestiniens.

Ces derniers incidents portent le bilan des morts depuis lundi dans ce territoire à 20 (16 Palestiniens et quatre Israéliens).

Des Palestiniens ont indiqué que des centaines d’Israéliens avaient attaqué leurs villages ces derniers jours après que des Palestiniens ont tué mardi quatre Israéliens près d’une colonie de Cisjordanie.

« Terrorisme nationaliste »

Dans un communiqué conjoint, les chefs de l’armée, la police et de l’agence de sécurité intérieure (Shin Bet) israéliennes ont dénoncé samedi soir un « terrorisme nationaliste », en référence à ces attaques.

« Cette violence accroît le terrorisme palestinien et porte atteinte à l’Etat d’Israël et à la légitimité internationale des forces de sécurité israéliennes à lutter contre le terrorisme palestinien », est-il ajouté.

Propriétés palestiniennes attaquées

« Un suspect a ouvert le feu sur les forces de sécurité opérant au point de passage (Qalandiya) », a indiqué plus tôt la police israélienne dans un communiqué, alors que l’attaque a été revendiquée par un groupe armé palestinien.

« Les forces de sécurité (…) ont fait face à la menace en ripostant et ont neutralisé le terroriste. La mort du terroriste a été constatée plus tard sur les lieux », a ajouté la police.

Le poste de contrôle de Qalandiya est le principal point de passage utilisé par les Palestiniens entre Jérusalem-Est annexée et Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

L’agence de presse officielle palestinienne Wafa a identifié la personne abattue comme étant Ishaq al-Ajlouni, âgé de 17 ou 18 ans et originaire du quartier de Kufr Aqab, juste au nord du poste de contrôle.

Les brigades des martyrs d’Al-Aqsa, branche armée du parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas, ont déclaré dans un communiqué que leurs « combattants héroïques (…) ont pu viser directement les soldats d’occupation (israéliens) au poste de contrôle de Qalandiya ».

Plus tard dans la journée, l’armée israélienne a rapporté de « violentes frictions entre citoyens israéliens et Palestiniens » dans le village d’Umm Safa, dans le nord de la Cisjordanie.

« Des informations font état de citoyens israéliens mettant le feu à des propriétés palestiniennes », indique l’armée dans un communiqué, ajoutant qu’un soldat a été blessé et qu’un Israélien a été arrêté.

Il s’agit du dernier incident de ce genre après que des Palestiniens ont tué mardi quatre Israéliens près d’une colonie de Cisjordanie.

Ambulance attaquée

Le ministère palestinien de la Santé a indiqué de son côté qu’une ambulance « a été attaquée à coups de pierres par des colons (israéliens) près du village d’Umm Safa » samedi, blessant le conducteur.

Par ailleurs, un homme de 39 ans a succombé samedi à ses blessures après avoir été « abattu par l’occupant (Israël) vendredi à l’aube à Naplouse », dans le nord de la Cisjordanie, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

Contactée par l’AFP, l’armée israélienne n’était pas en mesure de commenter ces informations.

Hors Jérusalem-Est annexée, quelque 490.000 Israéliens résident dans des colonies en Cisjordanie, territoire où vivent 2,9 millions de Palestiniens.

Depuis le début de l’année, au moins 176 Palestiniens, 25 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.