Le ministère jordanien des Affaires étrangères a indiqué ce dimanche que les autorités israéliennes avaient arrêté un député jordanien soupçonné d’avoir tenté de faire passer clandestinement des quantités d’armes et d’or de la Jordanie vers la Cisjordanie. « Le ministère (…) suit le cas du député Imad al-Adwan, qui a été arrêté par les autorités israéliennes », a indiqué le porte-parole de la diplomatie jordanienne, Sinan al-Majali, dans un communiqué.

Selon ce dernier, le député a été arrêté pour être interrogé sur « une opération présumée de contrebande de quantités d’armes et d’or ». « Le ministère, en coopération avec les organes concernés du royaume, oeuvre pour déterminer les circonstances de l’affaire et y remédier le plus tôt possible », a-t-il encore dit. Le député Imad Al-Adwan, 35 ans, est avocat et membre du Comité Palestine du Parlement jordanien.

Une vidéo virale sur les réseaux sociaux

Des médias en hébreu ont rapporté que les autorités israéliennes avaient arrêté le député sur le pont du roi Hussein, au point de passage d’Allenby contrôlé par Israël et reliant la Cisjordanie et la Jordanie. Ils ont précisé que des armes et de l’or avaient été découverts à l’intérieur de son véhicule, alors qu’il traversait vers la Cisjordanie occupée. Jusqu’ici, les autorités israéliennes n’ont pas communiqué sur l’incident.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux en Israël, dont l’authenticité n’a pu être vérifiée dans l’immédiat, montre des armes qui auraient été saisies dans la voiture du député, dont des pistolets et des fusils automatiques. Israël et la Jordanie sont liés depuis 1994 par un traité de paix.