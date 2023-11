Les secousses de l’attaque au couteau à Dublin jeudi n’étaient pas encore pleinement digérées, que la réplique s’est fait ressentir. Après l’arrestation d’un suspect qui a blessé cinq personnes dans la capitale irlandaise, des émeutes ont éclaté dans la soirée, à l’initiative de l’extrême droite selon la police. 20 Minutes fait le point sur l’affaire.

Que s’est-il passé ?

Pendant plusieurs heures jeudi soir, les rues du centre de Dublin ont été le théâtre de violences et de heurts avec les forces de l’ordre, imputés par la police à l’extrême droite, dans un quartier où vit notamment une population immigrée. Les violences urbaines ont débuté après une agression au couteau jeudi après-midi. Un suspect, depuis arrêté, a blessé cinq personnes dont trois enfants, à proximité d’une école.

Ce fait divers a donné la fièvre à tout un quartier de la capitale. Des voitures ont été incendiées, des commerces saccagés et pillés, tandis que des pancartes « Irish Lives Matter » ( « Les vies irlandaises comptent ») et des drapeaux irlandais ont été brandis. Les forces de l’ordre ont été visées par des projectiles de la part des émeutiers.

Comment avance l’enquête autour de ses violences urbaines ?

« Ce que nous avons vu hier soir était une extraordinaire explosion de violence (…) avec des scènes que nous n’avions pas vues depuis des décennies », a déclaré lors d’un point presse le commissaire Drew Harris.

« Nous n’aurions pas pu anticiper » cette violence, en réponse à l’attaque au couteau, s’est défendu le commissaire de la Garda, qui a pointé un « élément de radicalisation » parmi les auteurs des troubles, mettant en cause les réseaux sociaux et a accusé « des groupes d’extrême droite » d’avoir envenimé la situation. Face à cette violence, les forces de l’ordre ont procédé à 34 arrestations et en promettent de nouvelles, à mesure que l’enquête.

Quelle est la réaction du pouvoir politique ?

Le Premier ministre Leo Varadkar n’a pas mâché ses mots à l’heure de qualifier les exactions des pilleurs. Les émeutiers « font honte à Dublin, honte à l’Irlande, honte à leurs familles et à eux-mêmes », a considéré le chef du gouvernement centriste.

Les fauteurs de troubles « sont pleins de haine », « ils aiment la violence », « ils aiment le chaos et ils aiment causer de la souffrance aux autres », a ajouté Leo Varadkar lors d’une brève allocution. « Il faut qu’on récupère l’Irlande sur ceux qui, sans scrupule, exploitent les peurs de ceux qui se laissent facilement entraîner dans les ténèbres », a-t-il indiqué, en annonçant une prochaine modernisation des lois sur l’exploitation des images de vidéo surveillance, et de lutte contre « la haine ».

Le vice-Premier ministre irlandais, Micheal Martin, avait auparavant estimé que les événements de jeudi ne reflètent aucunement les valeurs de la « vaste majorité » des Irlandais. « Je crois que nous devons réfléchir sur la nature de notre discours public, la manière dont nous nous engageons avec les autres, la nature des communications en ligne et la haine qui l’on voit souvent dans de telles communications », a-t-il précisé.

Confronté à une crise du logement, le pays a vu récemment se développer sous l’influence de figures d’extrême droite un discours anti-immigration selon lequel « l’Irlande est pleine ».