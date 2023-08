En Grèce, le feu ravage la nature et met en danger les hommes. Le pays combat mardi une nouvelle vague d’incendies meurtriers, la deuxième en l’espace d’un mois, qui a déjà fait deux morts. Des flammes incontrôlées sévissent dans le nord-est du pays, les îles d’Eubée et de Kythnos, ainsi que dans la région de Béotie au nord d’Athènes, avec un mélange dangereux de vents violents et de températures allant jusqu’à 41 °C. « Il y a neuf fronts actifs », a rapporté un porte-parole des pompiers.

Les sapeurs-pompiers grecs ont par ailleurs ordonné l’évacuation d’un district situé dans le nord d’Athènes. Des dizaines de milliers de personnes sont appelées à quitter le district d’Ano Liosia, qui jouxte celui de Fyli où un journaliste de l’AFP a vu des habitations en feu.

De violents incendies depuis juillet

Les flammes ont également menacé le parc national de Dadia dans le nord du pays où un corps, présumé être celui d’un migrant sans papiers, a été découvert lundi soir. Depuis, 17 autres corps sans vie de migrants présumés ont été retrouvés dans le parc, situé près de la frontière turque. Un vieux berger a également été trouvé mort plus tôt lundi en Béotie.

L’Union européenne a annoncé qu’elle déployait deux avions de lutte contre les incendies basés à Chypre et une équipe roumaine de pompiers via le mécanisme de protection civile de l’UE. Les conditions très chaudes et sèches, qui augmentent le risque d’incendies, persisteront en Grèce jusqu’à vendredi, selon les services météorologiques.

Le 18 juillet, un incendie attisé par des vents violents avait ravagé près de 17.770 hectares en dix jours dans le sud de Rhodes, île touristique très prisée du Sud-Est de la mer Egée.