La situation en Grèce continue de virer au drame. Un bombardier d’eau de type Canadair avec s’est écrasé mardi alors qu’il luttait contre un incendie de forêt, dans le sud de l’île d’Eubée, tuant les deux personnes à bord, a indiqué Yannis Artopios, porte-parole du service des pompiers.

Le pays est en proie à des incendies et des températures caniculaires depuis plus de dix jours. Sur une autre île, à Rhodes, les flammes ont ravagé près de 13.000 hectares de forêt et pousser à l’évacuation de plus de 30.000 personnes. Malgré tous ces drames, la Grèce attend quelque 34 millions de voyageurs au cours de l’année 2023, censé être l’année de tous les records pour le tourisme.