30.000 personnes ont été mises à l’abri pour la nuit jusqu’à dimanche sur l’île grecque de Rhodes où les pompiers luttent depuis cinq jours contre un feu de forêt.

Plus de 20 bateaux ont participé samedi à une opération d’évacuation de plus de 1.500 personnes. Selon les autorités locales, quelque 30.000 personnes ont pu quitter les zones menacées par tous les moyens. Il y a là des touristes mais aussi des résidents qui ont trouvé refuge dans des gymnases, des écoles et des centres de conférence d’hôtels de l’île pour y passer la nuit.

Le feu reste hors de contrôle dans le secteur de Laermon et Lardos. A la surface de la mer, le mercure était de 2 à 3°C au-dessus de la normale, ont annoncé samedi les services météorologiques. Les températures attendues tout au long du week-end devraient dépasser les 44°C en Grèce, pas la seule frappée par la chaleur record qui frappe aussi le sud des Etats-Unis.

« Nous allons probablement subir une vague de chaleur de 16 à 17 jours, ce qui n’est jamais arrivé auparavant dans notre pays », a déclaré Kostas Lagouvardos, le directeur de recherche à l’Institut pour la recherche environnementale et le développement durable de l’Observatoire national d’Athènes, à la télévision ERT.