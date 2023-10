Les causes de la fuite ne sont pas encore claires, mais l’enquête se poursuit pour les déterminer. La fuite a provoqué la fermeture dimanche du gazoduc approvisionnant la Finlande depuis l’Estonie. « Il est probable que les dommages causés au gazoduc et au câble de télécommunications résultent d’une activité extérieure », a annoncé le président finlandais Sauli Niinistö mardi dans un communiqué.

Le gestionnaire du réseau gazier finlandais a annoncé dimanche la fermeture du gazoduc en raison d’une fuite, rendant inopérant le dernier gazoduc en service de la Finlande après l’arrêt des importations russes. Gasgrid, entreprise d’Etat, avait alors dit « soupçonner une fuite ».

L’Otan au courant

« Les dommages causés à l’infrastructure sous-marine ont été pris au sérieux et les causes font l’objet d’une enquête depuis dimanche », a ajouté Sauli Niinistö, qui a précisé être en contact avec l’Otan. Le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg, a de son côté indiqué être en contact avec le président de Finlande. « L’Otan partage les informations et se tient prête à soutenir les Alliés concernés », a-t-il écrit sur X (ancien Twitter).

Gasgrid, le gestionnaire du gazoduc « Balticconnector », a déclaré de son côté ce mardi être en mesure d’élaborer « des plans de réparation » et un calendrier des travaux. La situation du système gazier finlandais est stable et l’approvisionnement par le terminal de gaz naturel liquéfie (GNL) flottant à Inkoo (sud) est assuré, selon son communiqué.

Cette fuite intervient un an après le sabotage du gazoduc Nord Stream transportant du gaz naturel de la Russie vers l’Allemagne le 26 septembre, dont l’origine reste toujours une énigme.