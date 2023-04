C’est historique. La Finlande a rejoint l’Otan ce mardi devenant le 31e membre de l’Alliance atlantique. « Bienvenue à la Finlande dans l’Otan », a réagi sur Twitter Emmanuel Macron. « J’espère que nous accueillerons très prochainement nos amis suédois également », a ajouté le président français. Son homologue américain s’est, quant à lui, dit « fier ». « Quand [Vladimir] Poutine a lancé sa brutale guerre d’agression contre le peuple ukrainien, il pensait pouvoir diviser l’Europe et l’Otan. Il avait tort. Aujourd’hui, nous sommes plus unis que jamais », a déclaré Joe Biden dans un communiqué. « Je me réjouis d’accueillir la Finlande en tant que 31e allié de l’Otan », a-t-il affirmé, promettant qu’ensemble, ils continueraient de « défendre chaque centimètre du territoire » de l’Alliance.

De son côté, le président ukrainien a présenté ses « sincères félicitations » à la Finlande, selon lui la « seule garantie efficace de sécurité dans la région » face à « l’agression russe ». « Mes sincères félicitations à la Finlande et au président Sauli Niinistö pour l’adhésion à l’Otan », a salué sur Telegram Volodymyr Zelensky, dont le pays ambitionne également d’intégrer l’Alliance atlantique.

Le président finlandais a pour sa part salué « une nouvelle ère » pour l’entrée dans l’Otan du pays frontalier de la Russie, après des décennies de neutralité forcée par Moscou puis de non-alignement. « L’ère du non-alignement militaire dans notre histoire s’achève. Une nouvelle ère commence », a déclaré le chef de l’Etat Sauli Niinistö avant que le drapeau finlandais ne soit symboliquement hissé devant le siège de l’Otan à Bruxelles.

Moscou promet des « contre-mesures »

L’invasion de l’Ukraine par la Russie avait bouleversé la sécurité en Europe et rebattu les cartes, poussant la Finlande et la Suède à vouloir rejoindre le parapluie protecteur de l’Otan. Moscou a jugé que l’admission de la Finlande constituait une « atteinte » à sa sécurité et promis des « contre-mesures ».

Joe Biden a également dit « se réjouir d’accueillir la Suède dans l’Otan dès que possible », encourageant au passage la Turquie et la Hongrie à « conclure leur processus de ratification sans délai ». Les objections de la Turquie et de la Hongrie ont retardé l’adhésion d’Helsinki pendant des mois, et bloquent toujours celle de Stockholm. Ces deux pays nordiques sont « des démocraties solides, avec de hautes capacités militaires, qui partagent nos valeurs et notre vision pour le monde », a ajouté le locataire de la Maison Blanche.