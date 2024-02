Intouchable ou pas intouchable ? C’est la question qui se pose actuellement aux Etats-Unis autour de Donald Trump. L’ancien président tente de jouer la carte de l’immunité pour échapper aux procès qui lui pendent au nez et notamment concernant ses multiples tentatives d’inverser le résultat de l’élection présidentielle de 2020 initialement prévu à partir du 4 mars.

Après le rejet par la cour d’appel de Washington, la Cour suprême a annoncé se saisir de la question mercredi. Dans quelles affaires la question de l’immunité pénale est-elle soulevée ? En quoi cette décision peut-elle profiter à Donald Trump ? Quels sont les enjeux de cette question de l’impunité ? Derrière la décision de la Cour suprême, « un enjeu constitutionnel démocratique énorme », répond Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste de la politique et de la société américaine.

De quoi parle-t-on ?

Donald Trump est visé par de nombreuses enquêtes, dont trois concernent des affaires judiciaires liées à sa présidence : son rôle dans l’assaut du capitole le 6 janvier 2021 et une tentative de fraude électorale suspectée en Géorgie qui constituent un l’ensemble de tentative d’inverser illégalement les résultats de l’élection de 2020, ainsi que sa gestion négligente de documents confidentiels. Sur ces trois dossiers, qui doivent donner lieu à trois procès, l’ancien président américain souhaite faire valoir son immunité présidentielle. Donald Trump était président donc il est couvert par cette immunité, défendent ses avocats.

Les trois juges de la cour d’appel ont rejeté cet argument début février : « pour les besoins de ce dossier pénal, l’ancien président Trump est devenu le citoyen Trump, avec les mêmes protections que n’importe quel autre prévenu. »

C’est pourquoi les conseils du candidat républicain ont saisi la Cour suprême, à peu près l’équivalent en France d’une compilation du Conseil d’Etat, du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation. Cette juridiction, la plus haute du pays, constituée de neuf juges dont six conservateurs, a donc décidé de trancher sur la question contre l’avis du procureur spécial Jack Smith, qui instruit le dossier.

Pourquoi la décision de la Cour suprême arrange-t-elle Donald Trump ?

Avec cette saisie, Donald Trump joue surtout la montre pour éviter d’être appelé à comparaître avant la prochaine élection en novembre. Car la décision de la Cour suprême suspend celle rendue par la cour d’appel. La juridiction va entendre les plaidoiries dans la semaine du 22 avril, ce qui table pour une décision en mai voire en juin. Elle réduit alors encore les chances que le procès puisse avoir lieu avant la présidentielle 2024. « Après la décision de la Cour suprême, il y a encore beaucoup de formalités à mettre en place avant un procès qui n’aura pas lieu avant septembre ou octobre dans le meilleur des cas, donc l’éventualité qu’un procès, et encore plus une condamnation, ait lieu avant le 5 novembre est de moins en moins probable », développe Nicole Bacharan.

« C’est une victoire pour Trump parce que sa stratégie est justement de gagner du temps et reculer le plus possible » son face-à-face avec la justice « afin de ne pas être gêné pendant la campagne électorale », analyse Laurence Nardon, responsable du programme Amériques à l’Institut français des relations internationales (Ifri). De plus, s’il est élu et que le procès a lieu après son arrivée au pouvoir, il aura, de fait, récupérer son immunité présidentielle et pourrait, une fois investi en janvier 2025, ordonner l’arrêt des poursuites fédérales à son encontre. Donald Trump a déjà évoqué l’option de s’auto-accorder la grâce présidentielle. « S’il se pardonne lui-même, même si ce n’est pas constitutionnel, il n’y aura pas d’autorité contraignante pour l’en empêcher », prévient encore Nicole Bacharan.

Pourquoi c’est la démocratie américaine qui se joue ?

Si la Cour suprême contredit la cour d’appel établissant que l’immunité présidentielle protège l’ancien locataire de la Maison Blanche, il n’y aura aucun procès. Mais il paraît difficile de l’imaginer. En effet, si l’on pousse la logique à son paroxysme, « cela voudrait dire qu’un président peut faire tuer un opposant sans être poursuivi, il y a un enjeu démocratique insensé », estime Laurence Nardon.

« Si Donald Trump, et donc n’importe quel président, peut être couvert par l’immunité présidentielle pour des actes criminels, en plus en ce qui le concerne dans le but de se maintenir au pouvoir, l’Etat de droit américain n’existerait plus », plussoie Nicole Bacharan. D’autant que cette décision ferait instantanément jurisprudence, créant ainsi un précédent inédit et dangereux pour l’avenir. « C’est un principe démocratique de base : un président en exercice ne peut pas faire ce qu’il veut », insiste Laurence Nardon.

L’inéligibilité, l’autre question qui occupe les juges

D’autant que la Cour suprême a un autre sujet en main concernant Donald Trump : son inéligibilité, ou non, pour la prochaine présidentielle. En cause, son inculpation pour « complot à l’encontre de l’État américain », entrave à une procédure officielle et atteinte aux droits électoraux dans le cadre de l’assaut du Capitole qu’il est accusé d’avoir au mieux laissé faire, au pire encourager.

Sur ce sujet, les neuf juges de la plus haute juridiction doivent ainsi rendre des conclusions dans les prochaines semaines. Reste « à savoir si la Cour suprême va prendre une décision uniquement sur la question juridique. Car même s’ils ne sont pas censés mêler la politique, ça leur arrive de le faire », prévient Laurence Nardon.