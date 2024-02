A quoi sert encore l’Organisation mondiale du commerce ?

Ça ne fonctionne plus. Ou alors vraiment pas très bien. L’Organisation mondiale du commerce est comme un vieux vélo qu’on aurait oublié d’entretenir. Elle fait toujours le job pour gérer les affaires du quotidien mais elle couine, elle tressaute et elle freine mal, surtout par mauvais temps. Si elle ne veut pas disparaître, l’OMC sait qu’elle doit se réparer et se moderniser. Mais le peut-elle ? Réunie depuis lundi à Abou Dabi (Emirats arabes unis), l’organisation régissant le commerce international va passer au moins quatre jours à discuter, débattre, argumenter. Mais pour en sortir quoi ? A priori, « aucun accord substantiel. Le timing, la volonté, l’atmosphère… Mon impression est que les négociateurs sont sur des positions tactiques : comment réussir que ce soit l’autre qui ait l’air de bloquer les négociations. » Voilà pour l’avis partagé par Marcelo Olarreaga, professeur à la Faculté d’économie et de management de l’université de Genève.

Lors de la 13e réunion des pays membres de l'OMC tenu ce 36 février 2024 à Abu Dhabi, les 🇰🇲 sont officiellement devenues membre de cette cette organisation en devant le 166e membre. Elles sont le deuxième pays à rejoindre l'OMC cette année, après le Timor orienral.



1/2 — Djounaidi ASSOUMANI (@djounaidi_ass) February 26, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Dans la bouche de sa directrice, l’OMC a pourtant encore un avenir, à condition d’évoluer rapidement. « C’est maintenant à vous de parvenir à un consensus sur des décisions visant à construire un avenir meilleur pour le commerce mondial », a lancé la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala en direction des ministres des 164 pays membres en ouverture de l’événement.

Créée en 1995, l’institution basée en Suisse emploie plus de 600 personnes à Genève, où un bataillon de juristes, d’économistes et de statisticiens planche sur les millions de questions posées par l’économie débridée d’un commerce mondialisé. Sa principale fonction, explique-t-elle, est de « favoriser autant que possible la bonne marche, la prévisibilité et la liberté des échanges ».

« L’OMC n’est pas Superman »

Mais elle est accusée par certains d’être devenue une organisation trop lourde, une véritable machine administrative. « L’OMC n’est pas Superman, au cas où l’on penserait qu’elle peut résoudre – ou causer – tous les problèmes du monde ! », résume sa directrice, qui appelle à « réformer le système commercial multilatéral ».

L’un de ses principaux freins demeure la nécessité d’obtenir un consensus. Une mission quasi impossible quand votre assemblée est composée de 164 membres aux économies (et donc aux intérêts) complètement opposées. Longtemps cantonnée à un rôle d’arbitre entre petites et grandes puissances, l’OMC a même perdu ce statut depuis 2019 et le blocage des nouveaux juges chargés de régler des différends. Un blocage savamment opéré par les États-Unis et qui ne semble pas près d’être démêlé.

Pendant ces quelques jours, un accord semble raisonnablement envisageable sur la question de la pêche, avec le potentiel refus de subventions allant vers des filières de pêche épuisant la ressource, souligne Le Monde. Il faudra attendre des heures et des heures de débats, de jour comme de nuit, pour s’assurer que la décision a pu être actée. A l’aube de cette 13e conférence ministérielle, plus de 120 pays, dont la Chine et l’Union européenne, mais pas les États-Unis, ont pour leur part finalisé un accord plurilatéral pour faciliter les investissements dans les pays en développement.