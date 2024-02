Les restes d’une ado disparue identifiés 54 ans après aux Etats-Unis

Elle a enfin un nom et sa famille un début de réponse. Les restes d’une adolescente américaine, dont le corps avait été retrouvé en 1970 à Portland, ont été identifiés, a annoncé vendredi la police de l’Oregon, un Etat sur la côte ouest des Etats-Unis.

C’est l’ADN qui a permis de donner un nom à Sandra Young, une jeune fille née le 25 juin 1951 et qui avait disparu en 1968 ou 1969, précise la police. C’est un scout qui avait découvert le squelette de la lycéenne en 1970 « dans une tombe peu profonde ». « Les enquêteurs ont retrouvé les restes et les restes d’une perruque noire bouclée, écrit la police de l’Oregon. Ils pensaient que les restes sont ceux d’une [personne] Afro-Américain et que les traumatismes subis par le corps indiquent qu’il s’agit d’un acte criminel. »

En 2004, un échantillon ADN avait permis de certifier qu’il s’agissait des restes d’une femme. Une recherche dans un fichier de personnes disparues avait alors échoué.

En 2018 et en 2021, des investigations plus poussées sur l’ADN ont permis de créer un portrait-robot de la jeune femme. C’est finalement il y a un an qu’une piste a permis l’identification de Sandra Young. « En janvier 2023, une personne a téléchargé son ADN dans la base de données de généalogie génétique GEDMatch et a été immédiatement reconnue comme un membre potentiel de la famille éloignée du défunt », écrivent les forces de l’ordre.

Les circonstances de la mort de la jeune fille sont encore inconnues. La police pourra-t-elle retrouver des témoins, un demi-siècle après les faits ?