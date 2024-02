Dans sa quête de l’Otan, Mark Rutte peut désormais compter sur les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Le Premier ministre néerlandais est en effet désormais soutenu par trois des plus importants pays de l’alliance pour succéder à Jens Stoltenberg au poste de secrétaire général.

Faute d’accord entre Alliés sur une nouvelle personnalité, l’actuel dirigeant avait été reconduit à son poste l’été dernier pour un an de plus. Le Norvégien aura alors dirigé cette organisation pendant dix années, marquées par des tensions toujours plus vives avec la Russie.

Le dernier mot pour Washington

Pour lui succéder, le nom du chef du gouvernement néerlandais démissionnaire, qui assure les affaires courantes, circule depuis des mois avec insistance. Il dispose désormais de l’appui public de trois membres de l’Alliance atlantique, à commencer par la première puissance diplomatique et militaire de l’Otan, les Etats-Unis. Washington a ainsi fait « clairement savoir » à ses alliés que le Premier ministre néerlandais ferait « un excellent secrétaire général », a affirmé jeudi un porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby.

Si les Américains ont généralement le dernier mot sur ce choix, le poste revient à un Européen. « Nous voulons un candidat solide », a déclaré plus tôt un porte-parole du Premier ministre britannique Rishi Sunak, disant soutenir « fortement » la candidature du dirigeant néerlandais. « Rutte est très respecté au sein de l’Alliance, il a de sérieuses références en matière de défense et de sécurité et il veillera à ce que l’Alliance reste forte et prête à assurer défense et dissuasion », a-t-il expliqué. Le chancelier allemand Olaf Scholz « soutient une nomination de Mark Rutte au poste de secrétaire général de l’Otan », a aussi annoncé quelques heures plus tard son porte-parole Steffen Hebestreit.

Des pays aimeraient voir une femme à ce poste

Mais certains des 31 Etats membres considèrent que le temps est venu pour une femme de diriger pour la première fois l’Otan. La Première ministre estonienne Kaja Kallas avait fait part de son intérêt, mais le nom de Mark Rutte semble désormais se détacher. Premier ministre libéral depuis 2010, il a annoncé son intention de quitter la scène politique néerlandaise mais il reste en poste en attendant la formation d’un nouveau gouvernement. Les négociations patinent depuis les élections de novembre remportées par l’extrême droite.

Habitué des rendez-vous européens, Mark Rutte, 57 ans, a su nouer des relations avec nombre de dirigeants. Autre point fort, il a fréquenté l’ancien président américain Donald Trump, dont le retour éventuel après l’élection de novembre hante les couloirs de l’Alliance à Bruxelles. Mark Rutte n’avait pas hésité à aller jusqu’à le contredire publiquement pendant une visite à la Maison-Blanche.