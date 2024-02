Un chef yakuza inculpé aux Etats-Unis pour un trafic de matériel nucléaire

Un membre des syndicats du crime organisé au Japon est dans le viseur de la justice américaine. Cette dernière a en effet annoncé mercredi avoir inculpé un responsable d’une bande de yakuzas pour un trafic de matériel nucléaire provenant de Birmanie.

Takeshi Ebisawa, décrit comme un « leader du syndicat du crime organisé yakuza », est également accusé d’avoir tenté de revendre ce matériel afin de financer un achat illégal d’armes au profit d’un groupe d’insurgés de Birmanie, dont le nom n’est pas spécifié.

Une inculpation en 2022 pour trafic d’armes

Selon l’acte d’inculpation dévoilé dans un tribunal de Manhattan, il avait déjà été inculpé aux côtés de Somphop Singhasiri en avril 2022 pour trafic d’armes et tous deux avaient été placés en détention provisoire. Ils sont « accusés de s’être associés en vue de vendre du matériel nucléaire à usage militaire et des stupéfiants mortels venant de Birmanie, et d’acheter des armes militaires au bénéfice d’un groupe armé d’insurgés », a déclaré Matthew Olsen, haut responsable au ministère américain de la Justice. « Il est glaçant d’imaginer les conséquences si ces tentatives avaient réussi », a-t-il déclaré.

Les procureurs affirment que Takeshi Ebisawa a déplacé « de manière éhontée » du matériel contenant de l’uranium et du plutonium au standard militaire, ainsi que de la drogue, en provenance de Birmanie.

A partir de 2020, il s’est vanté auprès d’un agent sous couverture qu’il avait accès à de vastes quantités de matériel nucléaire et qu’il cherchait à les vendre. Takeshi Ebisawa a fourni des photos du matériel à côté de compteurs Geiger, qui mesurent la radioactivité.

Du « yellowcake » saisi

Lors d’une opération en flagrant délit comprenant des agents infiltrés, les autorités de Thaïlande ont aidé les enquêteurs américains à saisir des substances poudreuses jaunes décrites par l’accusé comme du « yellowcake », soit un concentré d’uranium. Un laboratoire américain a « déterminé que la composition isotopique du plutonium découvert dans les échantillons nucléaires est de qualité militaire, signifiant que le plutonium – si produit en quantités suffisantes – serait adéquat à une utilisation dans une arme nucléaire », selon le ministère de la Justice. Un des accusés aux côtés de Takeshi Ebisawa aurait affirmé avoir à disposition plus de deux tonnes de Thorium-232 et plus de 100 kg d’uranium « de composé U308 », un composé d’uranium habituellement présent dans le « yellowcake ».

Il encourt une peine plancher de 25 ans de prison pour avoir tenté d’acquérir des missiles sol-air et jusqu’à 20 ans de prison pour le trafic international de matériel nucléaire. La date du procès n’est pas encore connue.