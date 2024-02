La Cour suprême sceptique sur l’inéligibilité de Trump dans le Colorado

Les actes de Donald Trump lors de l’assaut du Capitole le rendent-ils inéligible ? Jeudi, la majorité des juges de la Cour suprême américaine, chargés de désamorcer cette question explosive à moins de neuf mois du scrutin présidentiel, ont affiché leur scepticisme. L’instance, qui doit rendre son avis d’ici la fin juin, devrait logiquement retoquer la décision de la justice du Colorado qui a radié Donald Trump des bulletins de vote en estimant que sa participation à une « insurrection » le disqualifiait au nom du 14e amendement de la Constitution.

Lors d’une audience d’environ deux heures, plusieurs juges, qu’ils soient conservateurs ou progressistes, ont fait part de leurs doutes. « Pourquoi un seul Etat devrait-il avoir la capacité de prendre cette décision, non seulement pour ses propres citoyens mais aussi pour le reste de la nation ? », a ainsi demandé Elena Kagan, nommée par le démocrate Barack Obama. Ketanji Brown Jackson, elle, a rappelé que la fonction de « président » n’était pas explicitement listée dans la section invoquée par le Colorado.

Risque de « disqualification de l’autre côté »

Globalement, les juges semblent considérer que cet amendement adopté en 1868 devait s’interpréter dans le cadre de la guerre de Sécession, et que le but était d’empêcher des généraux confédérés de remporter des élections locales, et pas nationales.

Le président de la cour, le conservateur John Roberts, s’est lui inquiété des « conséquences » de la décision du Colorado. « Si la position du Colorado est maintenue, il y aura sûrement des procédures de disqualification de l’autre côté », a-t-il dit. « Je m’attendrais à ce qu’un bon nombre d’Etats disent, quel que soit le candidat démocrate, ''vous êtes exclu du scrutin'' ».

La question d’une immunité de Donald Trump encore à trancher

« Tout porte à croire que la Cour suprême va revenir sur la décision du Colorado », estime pour 20 Minutes l’avocat Bradley Moss. Selon lui, la seule inconnue est la justification qui sera invoquée par les juges : « L’idée qui semble tenir la corde est que la section 3 (du 14e amendement) ne peut pas s’appliquer sans un vote du Congrès. » La Cour suprême éviterait ainsi de devoir clairement trancher un point de fond qui fait débat : le président est-il un « officer » des Etats-Unis concerné par l’amendement.

Critiquée pour avoir joué l’arbitre ultime lors de l’élection de 2000 ultra-serrée entre George W. Bush et Al Gore, la Cour suprême veut rester aussi neutre que possible. Elle pourrait être amenée à trancher la question d’une éventuelle immunité de Donald Trump. Alors qu’une cour d’appel de Washington a rejeté le recours de l’ancien président, il a jusqu’à lundi pour saisir la Cour suprême.

Sur ce point, les experts estiment que Donald Trump, qui espère éviter un procès avant l’élection, a peu de chance d’obtenir gain de cause. En tranchant qu’il n’est pas inéligible et ne bénéficie pas d’une immunité absolue les sages couperaient la poire en deux. Et laisseraient un jury, et le peuple, se prononcer.