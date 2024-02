La bourde n’est passée inaperçue. Dans un discours, le président des États-Unis Joe Biden s’est trompé en évoquant une discussion avec François Mitterrand en 2021 alors qu’il s’agissait d’Emmanuel Macron. La séquence a évidemment fait le bonheur des détracteurs de l’homme d’État âgé de 81 ans.

Dans une vidéo diffusée sur son site, la chaîne conservatrice Fox News s’est empressée de titrer : « Biden dit à la foule qu’il a récemment rencontré Mitterrand, l’ancien président français mort en 1996 », écorchant au passage l’orthographe du socialiste.

Le maître du monde est en forme. Il raconte comment il a été à Londres en 2021 et a rencontré « François Mitterrand le chancelier d'Allemagne » pour lui raconter le « 6 janvier ».

Mais dites, dans mon souvenir Mitterrand ne parlait pas allemand. Biden doit faire une confusion, à… pic.twitter.com/xzuAcYfOS8 — Régis de Castelnau (@R_DeCastelnau) February 6, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Joe Biden faisait référence à un meeting du G7 organisé en 2021 dans le sud de l’Angleterre. « Je me suis assis et j’ai dit : "L’Amérique est de retour." Et Mitterrand, d’Allemagne, euh de France, je veux dire, m’a regardé et m’a dit : "Combien de temps allez-vous rester ?" », a prononcé le président de la première puissance mondiale.

Le camp républicain se moque de son âge

Dans cette courte séquence, Biden semble hésiter à plusieurs reprises et cherche ses mots alors qu’il s’exprimait à Las Vegas dans le cadre d’un meeting avant la primaire démocrate organisée dans le Nevada. Sur le site de la Maison-Blanche, le discours fait bien mention de cette erreur, barrée et corrigée.

Ce n’est pas la première fois que Joseph Robinette Biden (son vrai nom) est l’auteur de bourdes lors de ses discours. Elles sont même devenues le fonds de commerce des soutiens de Donald Trump, qui se délectent de chaque couac pour railler l’âge du candidat à la primaire démocrate, qui a fêté ses 81 ans en novembre. Les élections présidentielles américaines doivent se tenir en novembre 2024.