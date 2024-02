Donald Trump condamné à payer plus de 350 millions de dollars pour fraude

C’est un verdict qui pourrait mettre à mal l’empire immobilier de Donald Trump. Jugé au civil pour fraude financière, l’ancien président américain a été condamné vendredi à verser plus de 350 millions de dollars de pénalité et de réparation par la justice de l’Etat de New York. Le verdict lui interdit également de diriger une entreprise à New York pendant trois ans.

🔴BREAKING: Coupable de fraude financière, Donald Trump condamné à payer plus de 350 millions de dollars d'amende, et interdit de diriger une entreprise à New York pour trois ans. pic.twitter.com/AgZdhePuz1 — Philippe Berry (@ptiberry) February 16, 2024

Le juge Arthur Engoron avait également déjà ordonné la liquidation des sociétés gérant les actifs du candidat républicain, comme la Trump Tower sur la 5e Avenue de Manhattan, mais cette décision est pour l’instant suspendue par une cour d’appel. Dans son verdict, le juge s'insurge contre « l'absence absolue de contrition presque pathologique » des accusés.

Donald Trump et ses deux fils étaient accusés par la procureure Letitia James d’avoir gonflé pendant des années les actifs immobiliers de la Trump Organization afin d’obtenir des prêts et des assurances à des conditions plus favorables. Selon le juge, qui avait déjà établi leur responsabilité avant le procès, la surévaluation allait de « 812 millions à 2,2 milliards de dollars » par an, selon les années.

Les banques lésées de 168 millions de dollars

Les avocats de Donald Trump, eux, avaient dénoncé un dossier « vide », sans « victime », assurant que les banques avaient été remboursées et que ces valorisations sont toujours subjectives. Un expert appelé à la barre avait toutefois estimé que les taux d’intérêt plus bas offerts par les établissements financiers leur avaient causé un manque à gagner de 168 millions de dollars sur dix ans.

Pour Donald Trump, qui reste le grand favori de la primaire républicaine en vue d’une revanche face à Joe Biden lors de la présidentielle de novembre 2024, les amendes s’accumulent : l’ancien président a déjà été condamné à verser 88 millions de dollars pour avoir diffamé l’autrice E. Jean Carroll lors de deux procès civils.