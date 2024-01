La vidéo a fait le tour du monde des réseaux : ce week-end, d’immenses vagues ont provoqué des inondations sur une base militaire américaine, située dans le Pacifique Sud sur les îles Marshall. « Les logements, le complexe automobile, le théâtre et la chapelle de l’île ont été endommagés », a précisé l’armée des Etats-Unis dans un communiqué relayé par CNN. La chaîne américaine a également interrogé le météorologiste Robert Shackelford, qui a évoqué une « vague scélérate », un phénomène soudain et très rare, autrefois considéré comme un mythe, mais désormais avéré par plusieurs études. Il a ajouté que ce phénomène était aggravé par la montée des eaux, due au changement climatique.

En plein atoll de Kwajalein, sur l’île de Roi-Namur, les images sont impressionnantes. D’après l’armée américaine, le retour à la normale après des opérations de reconstruction pourrait prendre plusieurs mois, les inondations ayant affecté à la fois des lieux d’habitation, de restauration et de divertissements, ainsi que les transports.

Une « monster wave » à l’origine des dégâts ?

Cette violente tempête a touché un site militaire qui abrite des équipements ultra-sophistiqués. Le site militaire des îles Marshall – une chaîne d’îles volcaniques et d’atolls coralliens située à mi-chemin entre Hawaï et l’Australie – sert notamment aux essais de missiles balistiques et aux opérations spatiales. Selon les images, diffusées sur les réseaux sociaux, on aperçoit des trombes d’eau emportant des personnes sur leur passage, brisant des vitres et arrachant des fenêtres. Environ 80 des 120 membres du personnel de la base ont dû être évacués, a indiqué l’armée américaine. Une équipe de 60 personnes est restée sur place pour évaluer les dégâts et rétablir les services de base.

Le météorologiste Robert Shackelford, interrogé sur CNN, a fait allusion au phénomène de « vague scélérate », en anglais monster wave ou rogue wave, qui se manifeste par une vague qui fait minimum deux fois la taille de celles environnantes. Elles se forment de manière spontanée et imprévisible. Elles seraient le résultat d’une conjonction entre les courants, le vent et la houle. Elles sont très difficiles à enregistrer car elles se produisent surtout en haute mer et la première à avoir été observée est une vague de 26 mètres de haut environ, qui a touché la plate-forme pétrolière Draupner en 1995, au large de la Norvège.

De nombreuses zones encore inondées

Selon une étude relayée par la revue Scientific Reports en février 2022, « la vague scélérate la plus extrême jamais enregistrée » a été observée en novembre 2020 au large d’Ucluelet, près de Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle faisait 17,6 mètres de haut, soit trois fois la hauteur des vagues environnantes, mais n’a heureusement causé aucun dommage, ni n’a fait de victime.

D’après Johannes Gemmrich, physicien à l’université de Victoria, qui travaille sur ces phénomènes, « seules quelques vagues scélérates en haute mer ont été observées directement, et jamais rien de cette ampleur ». Coauteur d’une autre étude sur le sujet, le scientifique a aussi constaté grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, que « sur un milliard de vagues, environ 100.000 pouvaient être définies comme des vagues scélérates », relayait le magazine Géo en novembre. Soit l’équivalent d’une « vague scélérate chaque jour à un endroit aléatoire de l’océan », précisait encore Johannes Gemmrich dans un communiqué.

Des photos aériennes ont montré l’étendue des dégâts subis par les infrastructures après le déferlement des vagues sur l’île de Roi-Namur, plusieurs zones demeurant inondées. « Dégager la piste d’atterrissage de Roi-Namur et nous assurer de sa sécurité est notre priorité absolue », a déclaré le commandant de la garnison, le colonel Drew Morgan, dans un communiqué. « Une fois que la piste sera ouverte, nous pourrons faire circuler les personnes et les équipements afin de commencer la reconstruction », a-t-il ajouté.