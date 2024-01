Un meeting politique, une primaire, un procès, un meeting politique. Pour Donald Trump, l’année 2024 risque de beaucoup ressembler à sa journée de mardi : au lendemain de sa nette victoire électorale dans l’Iowa et avant un scrutin clé dans le New Hampshire, l’ancien président a comparu au tribunal civil de New York pour un second procès en diffamation intenté par l’ancienne chroniqueuse du magazine américain Elle, Elizabeth Jean Carroll.

Alors qu’un jury a déjà conclu en mai dernier que Donald Trump avait agressé sexuellement E. Jean Carroll en 1996 puis l’avait diffamée en 2022, un nouveau procès se déroule pour des propos similaires qu’il avait tenus quand il était président, en 2019. Mais les faits ayant déjà été établis, le jury assemblé mardi n’a qu’une seule mission : déterminer le montant des dommages et intérêts. E. Jean Carroll, qui avait déjà obtenu 5 millions de dollars au premier procès, en réclame cette fois 10.

Un tribunal transformé en théâtre

Donald Trump, 77 ans, a tenu parole et s’est rendu comme annoncé au palais de justice de Manhattan pour faire face à son accusatrice. D’après la presse judiciaire qui a eu accès à la salle d’audience, les deux protagonistes n’ont pas échangé un regard de la journée. L’une des avocates de Donald Trump, Alina Habba, a tenté de faire du zèle devant son client et de protester contre des décisions déjà prises par le juge Kaplan. Qui n’a pas apprécié : « J’ai déjà considéré ce que vous aviez à dire. Et j’ai tranché. Dans ma salle d’audience, quand une décision est prise, c’est la fin de l’argumentation, pas le début ». Le convoi de limousines noires du favori de la primaire républicaine a quitté le palais de justice vers 15H00 pour rejoindre un meeting électoral dans le New Hampshire, qui vote la semaine prochaine.

Un jury de 9 personnes protégées par l’anonymat sélectionné

« Avez-vous déjà participé à un meeting de Donald Trump ? » « Avez-vous donné de l’argent à des campagnes d’Obama, de Clinton, de Biden ou de Trump ? » « Appartenez-vous » à des groupes extrémistes comme QAnon, Antifa ou les Proud Boys ? » Le juge avait une longue de questions pour les jurés potentiels. Au final, neuf ont été choisis. Signe des tensions qui entourent les procès de Donald Trump, le juge Lewis Kaplan a imposé l’anonymat des jurés pour éviter qu’ils soient pris pour cible.

Le montant des dommages et intérêts à déterminer

Le magistrat, a prévenu les jurés « que la seule question en jeu au procès sera le préjudice causé à Mme Carroll par les propos » qu’il considère d’ores et déjà « diffamatoires », « faux », et « malveillants ».

Le 9 mai 2023, un jury du même tribunal civil fédéral de Manhattan avait décidé à l’unanimité que Donald Trump avait commis une « agression sexuelle » sur E. Jean Carroll, en 1996, dans une cabine d’essayage d’un grand magasin new-yorkais, et qu’il l’avait aussi diffamée en octobre 2022. Les jurés avaient condamné Donald Trump, qui a fait appel et n’a jamais été poursuivi au pénal dans ce dossier, à cinq millions de dollars de dommages et intérêts.

E. Jean Carroll avait déjà porté plainte après une sortie de Donald Trump quand il était président en 2019. Il avait assuré devant les caméras que les accusations étaient « totalement fausses » et que la chroniqueuse n’était « pas (son) type ».

Si Donald Trump est resté silencieux au tribunal, il s’en est pris à E. Jean Carroll sur son réseau social Truth Social : « C’est à peine croyable que je doive me défendre face à l’histoire bidon de cette femme », a-t-il écrit en repostant de vieux extraits d’interviews télé et des messages sur les réseaux sociaux de son accusatrice.

« Je n’ai jamais vu cette femme de ma vie […] Je n’ai pas idée de qui elle est », avait réaffirmé la semaine dernière Donald Trump à propos de l’écrivaine, en continuant de la traiter de menteuse, ou de « tarée ». Des propos qui pourraient une nouvelle fois faire l’objet de poursuites.