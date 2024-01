L’animosité que se portent l’Iran et les Etats-Unis serait-elle symbolisée par un pétrolier ? Les deux pays se déchirent autour d’un navire depuis quelques jours, tableau d’un désamour qui dure depuis des décennies. Jeudi, Téhéran a saisi un pétrolier dans le Golfe d’Oman, en représailles d’après l’Iran au « vol » d’une importante cargaison de pétrole iranien. De quoi parle-t-on ? Qu’est-ce que ce conflit dit de la situation régionale ? 20 Minutes vous explique tout.

Que s’est-il passé ?

Jeudi, l’agence de sécurité maritime britannique (UKMTO) et la société privée Ambrey ont annoncé que des hommes armés sont montés à bord d’un pétrolier au large d’Oman. Les individus portaient « une tenue militaire noire » et des masques de la même couleur, précise alors UKMTO. Ils « ont couvert les caméras du navire » selon Ambrey. Le groupe grec Empire Navigation, qui gère le pétrolier, a confirmé avoir « perdu le contact » avec son navire et les 19 membres d’équipages, 18 Philippins et un Grec.

Quelques heures plus tard, la marine iranienne a annoncé avoir saisi le navire suite à « une décision de justice ». Cette action a été entreprise « suite à la violation commise par le navire Suez Rajan en mai 2023 et au vol de pétrole iranien par les Etats-Unis », précisait l’agence de presse officielle Irna, citant la marine iranienne.

Le Suez Rajan, rebaptisé St Nikolas, se dirigeait alors vers « les ports de la République islamique pour être livré aux autorités judiciaires », selon la marine iranienne. Le navire avait chargé à Bassorah, en Irak, « une cargaison d’environ 145.000 tonnes de pétrole brut destiné à Aliaga (Turquie), via le canal de Suez ».

C’est quoi cette histoire de vol ?

L’Iran estime que cette saisie est une vengeance après un « vol » des Etats-Unis. Le pays a effectivement saisi l’an dernier une cargaison de 980.000 barils de pétrole brut à bord du Suez Rajan (le nom du pétrolier, à l’époque) et engagé des poursuites contre ce navire pour avoir transporté du pétrole iranien sous sanction. Le propriétaire du pétrolier avait plaidé coupable et écopé d’une amende de 2,5 millions de dollars.

A l’époque, les autorités américaines avaient affirmé avoir entamé les démarches pour devenir officiellement propriétaires du chargement, d’une valeur estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars.

Est-ce une première ?

Pas tout à fait. Quelques jours après la saisie du Suez Rajan en mai 2023, l’Iran avait saisi deux pétroliers dans la zone, l’un battant pavillon des Iles Marshall, qui naviguait vers les Etats-Unis, et un autre, opéré par un armateur grec, qui se rendait de Dubaï à Fujairah. Les Etats-Unis avaient alors accusé l’Iran de « harcèlement » et d' « interférence avec les droits de navigation dans les eaux régionales et internationales ».

Quelle est la situation régionale ?

La saisie du pétrolier intervient alors que le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, vient d’achever une tournée diplomatique dans la région. Le golfe d’Oman, une voie de navigation importante pour l’industrie pétrolière, a été le théâtre d’une série d’incidents et d’attaques ces dernières années.

Le transport maritime dans cette région riche en pétrole est par ailleurs sous tension en raison des attaques à répétition de drones et de missiles menées depuis plusieurs semaines par les rebelles du Yémen en mer Rouge, en solidarité, selon eux, avec les Palestiniens de Gaza. Les Etats-Unis ont d’ailleurs frappé les rebelles Houthis au Yémen, affirmant toutefois ne pas « chercher le conflit avec l’Iran », qui soutient l’organisation.