Depuis lundi 8 janvier 2024, plusieurs vidéos suscitent énormément d’interrogations et de théories complotistes sur Internet. On y voit ce qui semble être une intervention de la police dans une synagogue. Les publications affirment que des « tunnels secrets » à l’origine mystérieuse auraient été découverts dans le sous-sol du bâtiment.

Les vidéos, filmées de différents points de vue, montrent plusieurs personnes visiblement en colère s’en prendre aux murs et au mobilier d’une synagogue. La police est présente, et certaines images montrent plusieurs personnes les menottes aux poignets. Certaines sortent d’un trou dans un mur, qui serait l’entrée des fameux tunnels.

De très nombreuses publications sur Instagram, TikTok, X ou encore Facebook reprennent et commentent ces images, souvent avec une rhétorique complotiste et antisémite. Certains internautes parlent notamment de rituels sataniques, ou encore de sacrifices d’enfants. La présence d’un matelas tâchée ainsi que d’un siège pour bébé dans les vidéos nourrit particulièrement ces thèses conspirationnistes. Enfin, l’évènement donne aussi lieu à la diffusion de fausses photos générées par intelligence artificielle.

FAKE OFF

Ces images ont été tournées lundi, lors de l’intervention de la police new-yorkaise, le NYPD, au 770 Eastern Parkway à Brooklyn. Le bâtiment est le siège de l’organisation Habad-Loubavitch, une branche du judaïsme. Contacté par 20 Minutes le NYPD précise : « Vers 15h30, la police a répondu à des appels au 911 concernant un groupe agité [disorderly group] à l’extérieur du 770 Eastern Parkway. À leur arrivée, les policiers ont été informés qu’un groupe d’individus était entré illégalement [dans le bâtiment] en endommageant un mur. »

Comme le rapporte la presse locale, comme le média CrownHeights.info (du nom du quartier où se trouve la synagogue), la cause de l’agitation visible sur les vidéos est l’intervention de camions pour fermer l’accès à un tunnel découvert à la fin du mois de décembre 2023. Les heurts seraient dus à une partie des fidèles qui auraient tenté de s’opposer à la fermeture de ce tunnel.

Peu de temps après l’évènement, le rabbin Yehuda Krinsky, président de la branche éducative du mouvement Habad-Loubavitch s’est exprimé dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. « La communauté Chabad-Loubavitch est peinée par le vandalisme d’un groupe de jeunes agitateurs qui ont endommagé la synagogue située sous le siège de Chabad, au 770 Eastern Parkway, lundi soir. Ces actions odieuses feront l’objet d’une enquête et le caractère sacré de la synagogue sera restauré. »

Le NYPD confirme également qu'« un certain nombre d’individus ont été placés en garde à vue » et que « des poursuites sont en cours », sans donner plus de précisions sur l’origine et la cause du conflit. L’agence de presse américaine Associated Press rapporte que neuf personnes, entre 19 et 22 ans, ont été arrêtées.

La piste du conflit interne

On peut retrouver les premières mentions d’un tunnel découvert au 770 Eastern Parkway dans un article de CrownHeights.info datant du 23 décembre 2023. Le média écrit alors : « La découverte accidentelle s’est produite il y a près de trois semaines après une série d’incidents qui ont sonné l’alarme chez les Gabbai [personnes qui gèrent la synagogue] de 770 », « bien que les détails sur le tunnel restent rares, […] il semble qu’un groupe de bochurim [jeunes hommes/étudiants], ait commencé à en creuser il y a environ six mois dans le but d’agrandir le 770 ». Le site a dans un premier temps affirmé que le tunnel avait été creusé durant la crise du Covid-19, avant de se rétracter.

C’est également l’explication donnée par le quotidien juif américain The Forward, qui explique que le tunnel a été creusé par « un groupe de meshichisten ». Ce terme désigne les « messianistes », partisans d’une croyance particulière et contestée dans le mouvement Habad-Loubavitch (qui pense que le « Rabbi » Menachem Mendel Schneerson, chef du mouvement mort en 1994, est le Messie).

Se basant sur un témoignage anonyme, le média avance que l’objectif de ces tunnels serait l’extension de la synagogue, comme l’aurait souhaité par Menachem Mendel Schneerson. En toile de fond, le conflit interne est d’autant plus visible que, la communauté fait face à une crise de succession depuis la mort de Menachem Mendel Schneerson, qui n’a jamais désigné remplaçant. Cette explication est également celle adoptée par le New York Times.

« Il n’y a pas de réseau de tunnels »

Le responsable des relations publiques de Chabad-Loubavitch Yaacov Behrman s’est exprimé sur son compte X, avançant : « Des individus malhonnêtes tentaient de creuser une zone pour y installer une cave illégale à côté de la synagogue. Ils se débarrassaient des débris dans une propriété voisine vacante, inutilisée depuis des années et appartenant à une organisation non affiliée. Pour éviter d’être repérés, ils ont creusé un petit passage entre la cave illégale et la propriété voisine afin de se débarrasser des débris sans se faire remarquer. » Yaacov Behrman précise que ses propos ne sont « pas une déclaration officielle », et appuie : « Il n’y a pas de réseau de tunnels sous 770. »

Contacté, ce dernier déclare à 20 Minutes au sujet de l’évènement de lundi : « Les individus malhonnêtes qui ont fait cela n’avaient pas d’autorisation. Nous sommes peinés et attristés par ce vandalisme. » Interrogé sur l’identité des fauteurs de troubles visibles dans la vidéo, il avance : « Je dirais qu’ils ne font partie d’aucun mouvement officiel. Je ne peux pas parler en leur nom, mais ils ne font pas partie du courant dominant. » Il poursuit : « Les informations selon lesquelles ils voulaient agrandir la synagogue sont probablement exactes, mais je ne vais pas les psychanalyser. »

Sur la question de la présence de divers objets visibles sur les vidéos, comme les matelas ou la chaise pour bébé, Yaacov Behrman poursuit : « Je n’en ai aucune idée, mais il s’agit probablement d’une partie des déchets d’un bâtiment adjacent qui n’a pas été utilisé depuis 2007. »