Elle ne veut pas une simple tape sur les doigts. La procureure générale de l’Etat de New York a requis vendredi une amende de 370 millions de dollars contre Donald Trump à son procès pour fraudes financières. C'est bien plus que les 250 millions de dollars qu'elle avait demandés dans sa plainte à l'automne 2022

Letitia James a également demandé que l’ancien président américain soit banni à vie du secteur immobilier dans l’Etat de New York, et qu’il ne puisse pas diriger une entreprise dans l'Empire state.

Les plaidoiries finales des avocats doivent avoir lieu la semaine prochaine. Le juge Engoron, qui a déjà conclu que Donald Trump avait commis des « fraudes répétées » sur la valorisation de ses propriétés, a indiqué qu’il tenterait de rendre un verdict sur le montant de l’amende d’ici la fin janvier.

Donald Trump qualifie le juge de « fou »

Donald Trump est accusé avec ses fils et l'état-major de la Trump Organization d'avoir frauduleusement gonflé de manière colossale la valeur de leurs actifs - une myriade de sociétés gérant des gratte-ciel, hôtels et résidences de luxes ou golfs dans le monde entier - pour décrocher de meilleurs prêts bancaires et des conditions d'assurance plus favorables.

Avant l'ouverture de l'audience, Donald Trump s'est insurgé sur les réseaux sociaux contre ces poursuites, affirmant que le « dossier avait été tranché en (s)a défaveur avant même d'avoir commencé ».

Au cours de ce procès, l'ancien président, en pole position pour remporter l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, a accusé à plusieurs reprises le juge Arthur Engoron qui préside les débats d'être « fou, totalement déséquilibré et dangereux », et de « faire le sale boulot du Parti démocrate ». Il a également accusé la procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James, d'être « corrompue » et « raciste ».