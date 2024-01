Plus de 4 milliards d’êtres humains sont appelés aux urnes dans le monde en 2024, soit plus de 50 % de l’humanité. Il faut dire que l’Inde, désormais pays le plus peuplé du monde, est dans le lot pour les élections législatives. Le pays fait d’ailleurs partie des cinq élections à suivre en 2024 sélectionnées par 20 Minutes. Nous irons aussi aux Etats-Unis bien sûr, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne tout entière.

Sur les plus de 4 milliards de personnes qui doivent théoriquement aller voter cette année, certains vont le faire pour rien ou presque, comme en Russie ou en Corée du Nord. Il n’y aura en tout cas aucun suspense sur l’issue du scrutin. Ailleurs, les résultats peuvent être incertains. Et surtout lourds de conséquences.

Les 5 élections à suivre dans le monde en 2024, c’est à découvrir dans notre vidéo ci-dessus