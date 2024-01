Rentrée sanglante en Iowa. A peine l’année 2024 commencée, une nouvelle tragédie vient s’ajouter aux multiples fusillades qui endeuillent régulièrement les Etats-Unis. Encore une fois, un lycée est le théâtre de tirs. Le tireur a fait « plusieurs victimes » jeudi matin, a annoncé la police locale, sans dire clairement s’il s’agissait de décès ou de blessés.

« Il n’y a plus de danger pour la population », a dit à la presse le shérif Adam Infante, qui a confirmé que l’assaillant avait été identifié par les autorités mais n’a pas souhaité en dire davantage sur son identité ou son état de santé.

Premier jour des cours

Adam Infante a indiqué que la présence d’un tireur avait été signalée vers 7h37 locales. La police est arrivée « dans les sept minutes » et « a localisé plusieurs victimes par balle. Nous ne savons pas exactement combien [de personnes] sont blessées […] mais nous travaillons là-dessus », a-t-il dit. « Heureusement, il y avait très peu de lycéens et d’enseignants dans l’établissement » en raison de l’heure matinale, et les cours n’avaient pas encore commencé, a-t-il ajouté.

Selon les médias locaux, il s’agissait du premier jour de reprise après les vacances d’hiver. En mai 2022, un homme avait tué 19 élèves et 2 enseignantes dans l’école primaire Robb de la ville d’Uvalde au Texas. Des écoles et lycées sont régulièrement le théâtre de fusillades aux Etats-Unis mais l’habitude n’enlève rien à la tragédie.