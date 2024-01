De notre correspondant aux Etats-Unis,

Demandez le programme ! Alors que 2023 est déjà dans le rétroviseur, l’actualité s’annonce particulièrement chargée aux Etats-Unis en 2024, avec la présidentielle du 5 novembre en point d’orgue. Avant sa probable revanche face à Joe Biden, Donald Trump devra d’abord sortir vainqueur de la primaire républicaine et naviguer en terrain judiciaire miné, avec la Cour suprême en potentiel arbitre. Politique, science, technologie, culture… Voici les dix événements US à marquer dans votre calendrier cette année.

Fin janvier (?): Lancement du casque Vision Pro d’Apple

La magie d’Apple va-t-elle encore opérer ? Après avoir mis un ordinateur dans notre poche en 2007 avec l’iPhone, la firme à la pomme espère récidiver avec l’informatique « spatiale ». Dévoilé l’an dernier, le Vision Pro est un casque de « réalité mixte » qui promet de fusionner le virtuel et le réel devant nos yeux. Mais à 3.499 dollars, et avec un lancement limité aux Etats-Unis dans un premier temps, le Vision Pro tient davantage, pour l’instant, du concept que de l’appareil grand public. Verdict dans quelques semaines, avec une commercialisation en « début d’année » qui pourrait intervenir entre fin janvier et début février, selon les dernières rumeurs.

11 février : Super Bowl à Las Vegas

La grand-messe du sport américain est devenue un événement planétaire. Côté sport, San Francisco et Baltimore ont la faveur des parieurs. Mais les playoffs, qui démarrent le 13 janvier, s’annoncent ouvertes avec Buffalo, Dallas ou encore le tenant du titre, Kansas City, en embuscade. A la mi-temps, c’est Usher qui sera chargé de faire le show sur la scène de l’Allegiant stadium de Las Vegas.

4 mars (?): Procès fédéral de Donald Trump sur l’élection de 2020

La date risque de changer. Le premier des quatre procès au pénal de Donald Trump doit s’ouvrir le 4 mars à Washington. Inculpé de complot contre les Etats-Unis pour avoir tenté de se maintenir au pouvoir après sa défaite à la présidentielle de 2020, Donald Trump a plaidé non coupable. Alors que ses avocats tentent de jouer la carte de l’immunité présidentielle, la Cour suprême pourrait être amenée à trancher cette question – ainsi que celle de son inéligibilité imposée par le Colorado et le Maine. Ce qui pourrait repousser l’ouverture du premier procès, et avoir un effet domino sur les autres.

L’ancien président américain doit en effet aussi comparaître dans l’affaire fédérale des documents classifiés – en théorie en mai – et devant la justice de New York ainsi que celle de Géorgie à des dates pour l’instant incertaines.

10 mars : 96e cérémonie des Oscars

Les cérémonies hollywoodiennes sont en perte de vitesse, mais les Oscars restent un rendez-vous incontournable avec leur tapis rouge couvert de stars. Les nominations seront annoncées le 23 janvier, et on devrait logiquement assister à une bataille entre Oppenheimer et Barbie, arbitrée par Martin Scorsese et sa saga Killers of the Flower Moon. A la surprise générale, la France a sélectionné La Passion de Dodin Bouffant comme potentiel représentant. Palme d’or à Cannes l’été dernier, Anatomie d’une chute peut cependant encore espérer des nominations comme « meilleur film », pour son scénario et pour Sandra Hüller comme meilleure actrice.

21 mars : « 3 Body Problem » sur Netflix

True Detective : Night Country, Masters of the Air, Fallout, Shogun… Une demi-douzaine de séries américaines particulièrement alléchantes débarquent en ce début d’année. Mais la plus attendue est sans aucun doute Le Problème à trois corps, adaptation télévisée du livre inadaptable du roi de la SF chinoise Liu Cixin.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

Barack Obama s’était enthousiasmé pour cette saga vertigineuse qui s’étire sur des siècles et met en scène l’humanité face à la menace lointaine d’une invasion extraterrestre. Netflix a sorti les gros moyens et le duo David Benioff-D.B. Weiss aura beaucoup à se faire pardonner après la conclusion ratée de Game of Thrones.

8 avril : Eclipse solaire totale

Le spectacle s’annonce grandiose. Cette éclipse totale de Soleil sera visible d’une diagonale allant du nord du Mexique jusqu’aux chutes du Niagara. Aux Etats-Unis, le sud du Texas sera la destination privilégiée des chasseurs d’éclipses. En France, il faudra malheureusement attendre 2081 pour la prochaine éclipse totale, mais il sera possible de se rendre en Espagne pour celle du 12 août 2026.

15-18 juillet et 19-22 août : Conventions démocrate et républicaine

Les républicains désigneront officiellement leur champion mi-juillet à Milwaukee, dans le Wisconsin. Pour les démocrates, ce sera en août à Chicago, dans l’Illinois. Donald Trump, qui dépasse les 60 % d’intentions de vote, est le grand favori des primaires qui démarrent le 15 janvier dans l’Iowa, et l’ancien président pourrait remporter assez de délégués pour s’assurer de la nomination d’ici la fin mars, potentiellement avant que ses procès ne démarrent. Joe Biden, lui, n’a pas d’adversaire sérieux et sera, sauf pépin de santé, candidat à sa succession.

5 novembre : Présidentielle américaine

C’est la revanche dont aucun Américain ne veut mais qui semble inéluctable. A dix mois du scrutin, les sondages donnent un léger avantage à Donald Trump dans la demi-douzaine de « swing states » où l’élection s’était jouée en 2020. Plombé par son âge, Joe Biden est un sortant particulièrement impopulaire, mais le démocrate pourrait remonter si l’inflation continue de marquer le pas aux Etats-Unis. Une victoire permettrait en théorie à Donald Trump d’échapper à une peine de prison fédérale, mais pas à une sentence imposée par un Etat comme la Géorgie.

Novembre : Mission Artemis 2 autour de la Lune

Cela fait plus de cinquante ans qu’un humain ne s’est pas approché de la Lune. Après de nombreux retards, la Nasa joue gros avec cette seconde mission Artémis, qui doit permettre à quatre astronautes de survoler notre satellite à bord d’une capsule Orion. Avant, si tout va bien, de revenir fouler le sol lunaire d’ici à 2025.

Courant 2024 : Verdict au procès antitrust de Google

Google a-t-il abusé de sa position dominante sur le marché des smartphones pour imposer ses services ? Après deux mois et demi d’audience à l’automne, les plaidoiries finales doivent avoir lieu en mai prochain, avant un verdict incertain. Si un démantèlement du géant californien est improbable selon les experts, la justice américaine pourrait – après l’UE – lui imposer une forte amende et le contraindre à modifier profondément ses pratiques… En attendant un second procès sur sa plateforme publicitaire.

Google n’est pas le seul géant dans le collimateur des autorités américaines : une plainte a été déposée contre Amazon, et l’enquête du département de la Justice contre l’App Store d’Apple continue. Malgré l’enthousiasme pour l’intelligence artificielle, 2024 risque d’être une nouvelle année difficile pour la « big tech ».