Les Etats-Unis pleurent une ancienne locataire de la Maison-Blanche. L’ancienne première dame Rosalynn Carter, 96 ans, est décédée dimanche à son domicile, au côté de son mari Jimmy Carter, lui-même en fin de vie, a annoncé le Carter Center.

En soins palliatifs depuis vendredi, « elle s’est éteinte en paix, avec sa famille à ses côtés », dans la maison du couple à Plains, dans l’Etat de Géorgie dans le sud-est des Etats-Unis, a précisé la fondation gérant l’image et l’héritage politique de Jimmy Carter.

Rosalynn Carter « assistait aux réunions du cabinet »

« Rosalynn a été ma partenaire sur un pied d’égalité dans tout ce que j’ai accompli », a déclaré l’ex-président démocrate, pour un seul mandat, et prix Nobel de la Paix. « Elle m’a donné des conseils avisés et m’a toujours encouragé. Tant que Rosalynn a été avec nous, je savais que quelqu’un m’aimait et me soutenait », a ajouté l’ancien chef de l’Etat de 99 ans, traité en soins palliatifs depuis février.

Jimmy et Rosalynn Carter s’étaient mariés en 1946. Tout au long de la carrière politique de Jimmy Carter, elle a été au cœur de ses campagnes. Une fois à la Maison-Blanche, de 1977 à 1981, elle s’est distinguée par sa volonté de s’impliquer dans la politique. « Elle assistait aux réunions du cabinet et aux principaux briefings, représentait fréquemment le chef de l’exécutif lors des cérémonies et servait d’émissaire personnel du président dans les pays d’Amérique latine », selon le site Web de la Maison-Blanche.

D’autres occupants de la Maison-Blanche ont rendu hommage à l’ancienne première dame. « Dans les rigueurs des campagnes, dans les ténèbres d’une perte profonde, nous avons toujours ressenti l’espoir, la chaleur et l’optimisme de Rosalynn Carter », ont déclaré le président Joe Biden et la première dame Jill Biden, soulignant que « l’amour profond » des Carter était la « définition d’un partenariat ».

Des hommages de Michelle Obama et Melania Trump

Les anciennes premières dames Michelle Obama et Melania Trump ont rendu hommage à l’héritage laissé par Rosalynn Carter. « Lorsque notre famille était à la Maison-Blanche, Rosalynn se joignait souvent à moi pour déjeuner, m’offrant quelques conseils et toujours – toujours – une main secourable », a mis en avant Michelle Obama. « Nous nous souviendrons toujours de son cœur serviable et de son dévouement à son mari, à sa famille et à son pays », a salué Melania Trump.

Selon le Carter Center, l’ancienne première dame laisse dans le deuil ses quatre enfants, 11 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants, après avoir perdu un petit-fils en 2015. « En plus d’être une mère aimante et une première dame extraordinaire, ma mère était une grande humaniste à part entière », a déclaré son fils Chip.

Rosalynn Carter s’est fait remarquer pour le travail qu’elle a accompli après avoir quitté la Maison-Blanche. Avec son mari, elle a défendu les droits humains, la démocratie et les questions de santé à travers le monde, tout en conservant une image publique discrète.