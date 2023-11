Depuis que la Cour suprême est revenue sur la décision Roe v. Wade en juin 2022, c’est la sixième victoire en six référendums pour les défenseurs du droit à l’avortement. Mardi, les électeurs de l’Ohio ont largement approuvé – par plus de 10 points sur deux tiers des bulletins dépouillés – l’inscription de la protection de l’IVG dans la Constitution de cet Etat pourtant remporté par Donald Trump en 2016 et en 2020. Un nouveau succès qui pourrait porter les démocrates et Joe Biden en 2024, alors que l’opinion publique américaine est largement favorable au droit à l’avortement.

L’amendement adopté stipule que toute personne a « le droit de prendre et d’appliquer ses propres décisions », notamment en matière d'avortement, de contraception et de traitement lié à la fertilité ou aux fausses couches.

Même si le oui était favori, un resserrement semblait s’être opéré ces dernières semaines dans les sondages. Pour la première fois, la question d’un tel référendum – qui a été approuvée par le secrétaire d’Etat républicain de l’Ohio – remplaçait le terme « foetus » par « unborn child » (enfant à naître).

L’Ohio a également légalisé le cannabis récréatif, devenant le 24e Etat américain à le faire.

Bonne soirée pour les démocrates

De nombreux scrutins avaient lieu ce mardi aux Etats-Unis, à un an de la présidentielle. Alors que Joe Biden est impopulaire, avec seulement 40 % d’Américains satisfaits, les démocrates ont fait mieux que prévu.

Outre la victoire du oui dans l’Ohio, le gouverneur démocrate du Kentucky, un Etat pourtant ultra-conservateur, a été tranquillement réélu (52.5 – 47.5 %). Très populaire, notamment pour sa gestion du Covid et de plusieurs catastrophes naturelles, Andy Beshear, qui aura 46 ans fin novembre, est vu comme un candidat potentiel à la présidentielle de 2028.

En Virginie, le gouverneur républicain Glenn Youngkin, que certains voyaient se lancer à l'ultime seconde dans la primaire, misait sur le déferlement d'une vague conservatrice sur le Congrès local. C’est raté : les démocrates ont conservé le Sénat et étaient en course pour reprendre la Chambre, ce qui leur permettra d’empêcher l’adoption d’une loi plus restrictive sur l’avortement.

Seule bonne nouvelle côté républicain: la victoire du gouverneur du Mississippi Tate Reeves semblait se dessiner.