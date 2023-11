C’est un premier round. Donald Trump, combatif et offensif, s'est défendu sous serment lundi au tribunal de New York lors d’un procès civil à hauts risques pour son empire immobilier, un moment quasi inédit pour la démocratie américaine, et le premier d’une longue série de rendez-vous judiciaires pour le milliardaire qui rêve de retourner à la Maison Blanche.

L’ancien président des Etats-Unis, âgé de 77 ans, accusé d’avoir gonflé de manière colossale la valeur de ses actifs immobiliers, comme la Trump Tower à New York, pour séduire les banques, se défend pied à pied et répond longuement à chaque question que lui pose le procureur Kevin Wallace, dans une salle d’audience bondée du tribunal de Manhattan, où il a prêté serment, main levée.

« Répondez à la question »

Dès l'ouverture de l'audience, e tempétueux milliardaire a lancé plusieurs invectives contre la procureure générale et contre le juge Arthur Engoron.

« C’est un procès vraiment très injuste, et j’espère que les gens voient ça », a-t-il lancé, alors que le juge, avec lequel il entretient des relations exécrables depuis le début des audiences le 2 octobre, lui a demandé à plusieurs reprises de faire des réponses plus courtes. En une demi-journée, Donald Trump a dénoncé « l’instrumentalisation de la justice » et un juge qui « tranche toujours contre » lui ». La procureure générale Letitia James, elle, a été qualifiée de « petite politicienne »

« Pouvez-vous controler votre client, on n’est pas à un meeting politique », a prévenu le magistrat, qui, depuis l’ouverture du procès, lui a déjà infligé deux amendes, de 5.000 et 10.000 dollars, pour s’en être pris à sa greffière. S’adressant à Donald Trump, il insiste : « Vous pouvez m’attaquer autant que vous voulez, mais répondez à la question ».

Sur le fond, Donald Trump a relativisé les fluctuations de la valeur de ses propriétés, assurant qu’il avait fait « beaucoup de rénovations » dans l’un de ses buildings de Manhattan et que la « marque Trump » avait été « sous-évaluée » par les estimations de la justice américaine.

« Avez-vous approuvé la valorisation de 600 millions de dollars du 40 Wall Street ? », insiste un procureur. « Je ne me souviens pas », répond Trump, soulignant que le chiffre remonte à il y a 12 ans. Face à un email, dans lequel son fils affirme que « DJT » a avancé ce chiffre face à un journaliste, il reconnait qu’il s’agit bien de ses initiales (pour « Donald J. Trump »).

Après la pause déjeuner, Donald Trump a reconnu qu'il avait bien signé un document soumis à Deutsche Bank, avec des valorisations dont le but était « d'inciter (la banque) à prêter ». Un échange crucial, selon l'avocat Bradley Moss:

« Il a admis avoir soumis de fausses déclarations financières dans le but d'inciter les banques à lui offrir de meilleurs termes que si elles avaient eu les véritables chiffres. C'est le coeur de l'argumentaire de la procureure générale. »

Un témoignage historique

Dans cette affaire, la procureure générale Letitia James, une élue démocrate, a intenté un procès civil contre l’état-major de la Trump Organization, accusant les Trump père et fils d’avoir surévalué les actifs du groupe – une myriade de sociétés gérant des gratte-ciel, hôtels et résidences de luxes ou golfs dans le monde entier – pour décrocher de meilleurs prêts bancaires et des conditions d’assurance plus favorables.

C’est la première fois depuis plus de 100 ans qu’un ancien président est appelé à témoigner pour sa défense lors d’un procès, depuis Theodore Roosevelt dans les années 1910.

Contrairement aux quatre autres affaires pénales dans lesquelles il est inculpé, Donald Trump ne risque pas de peine de prison lors de ce procès civil, mais il joue gros financièrement et l’affaire est mal engagée. La fraude ayant déjà été établie, le procès porte notamment sur le montant de l’amende. La procureure générale Letitia James réclame 250 millions de dollars et des interdictions de diriger des entreprises pour le milliardaire républicain et ses enfants. Les pénalités financières pourraient être bien plus élevées, ce qui forcerait Donald Trump à liquider plusieurs propriétés.