La guerre entre Israël et le Hamas suscite de fortes tensions dans les universités américaines les plus prestigieuses, comme Harvard. Des tensions qui se traduisent parfois dans des actes antisémites. La Maison-Blanche a ainsi pris des initiatives face à ce qu’elle qualifie de « hausse alarmante des incidents antisémites dans les écoles et sur les campus universitaires » depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Lundi, l’exécutif américain organise, selon un haut responsable, une réunion avec des représentants d’organisations juives, à laquelle participeront le ministre de l’Education Miguel Cardona ainsi que Doug Emhoff, le mari de la vice-présidente Kamala Harris, très investi dans ce dialogue.

Le ministre de l’Education doit par ailleurs, dans la semaine, se rendre dans une université et participer à une table ronde avec des étudiants juifs. Les ministères de la Justice et de la Sécurité intérieure sont de leur côté, toujours selon le haut responsable de la Maison-Blanche, en contact direct avec les universités.

Menaces, discriminations

La Maison-Blanche ne donne pas de chiffre précis sur cette augmentation des actes antisémites en milieu scolaire et universitaire depuis le 7 octobre.

L’université de Cornell (Etat de New York, nord-est), où les débats autour du conflit sont particulièrement tendus, a indiqué dimanche que la police enquêtait sur des menaces antisémites publiées sur Internet contre un centre communautaire juif sur le campus.

L’exécutif américain assure par ailleurs avoir simplifié les procédures permettant de porter plainte pour discrimination sur les campus américains, par exemple pour les personnes victimes d’insultes à caractère antisémite ou islamophobe.