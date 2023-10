C’est la deuxième journaliste d’origine américaine à être emprisonnée en Russie. Alsu Kurmasheva a été arrêtée cette semaine dans la ville russe de Kazan. Résidante des Etats-Unis, elle était de passage en Russie pour raison familiale le 20 mai, avant d’être arrêtée temporairement le 2 juin en amont de son vol retour. Ce que l’on sait sur cette reporter à la double nationalité et dont la détention a été étendue au 23 octobre vendredi.

Journaliste basée à Prague

La journaliste qui habite habituellement à Prague avec son mari et ses enfants, avait dû se rendre en Russie pour une « urgence familiale » le 20 mai, puis avait été arrêtée temporairement le 2 juin en amont de son vol retour à Kazan, explique son employeur Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). Selon RFE/RL, Alsu « Kurmasheva est une journaliste aguerrie qui a longtemps couvert les minorités ethniques du Tatarstan et le Bashkortostan, dans la région de la Volga et de l’Oural en Russie ». « Elle doit être libérée pour qu’elle puisse retourner auprès de sa famille immédiatement », a abondé le président par intérim de RFE/RL, Jeffrey Gedmin.

Basé à Prague, RFE/RL est financé par le Congrès américain et a été fondé au début de la Guerre froide pour émettre derrière le Rideau de Fer et contrer la propagande soviétique dans les pays du bloc de l’Est. Radio Free Europe/Radio Liberty publie aujourd’hui encore ses contenus en une multitude de langues et se donne pour mission de diffuser des informations fiables, souvent critiques des régimes autoritaires en place dans de nombreux pays d’ex-URSS. « Je suis venue travailler pour [RFE/RL] car ce média compte pour moi, sa mission d’apporter une information objective à mon peuple, le peuple qui parle ma langue, le tatar, en particulier », expliquait Alsu Kurmasheva dans un texte publié sur le site en 2014.

Inculpée avec la loi « agent de l’étranger »

Alsu Kurmasheva a été inculpée pour ne pas s’être déclarée « en tant qu’agent de l’étranger », chef d’accusation pour lequel elle encourt jusqu’à cinq ans de prison, précise dans un communiqué RFE/RL. Ce statut d' « agent de l’étranger », qui rappelle le qualificatif soviétique d' « ennemi du peuple », impose aux personnes ou entités visées des contraintes administratives et un contrôle financier très lourd. Elle risque jusqu’à cinq ans de prison.

Les autorités accusent Alsu Kurmasheva d’avoir « délibérément mené une collecte d’informations militaires sur les activités russes via Internet afin de transmettre ces informations à des sources étrangères » en septembre 2022 ainsi que d’avoir « mené des campagnes d’informations discréditant la Russie », précise le site Internet Tatar-Inform.

Selon Tatar-Inform, la journaliste avait été condamnée à une amende le 11 octobre dernier pour ne pas avoir déclaré sa citoyenneté américaine aux autorités russes. D’après ce média, qui cite des sources policières anonymes, elle a notamment travaillé sur la mobilisation par l’armée d’enseignants. Ses passeports américain et russe confisqués, elle s’est trouvée dans l’incapacité de quitter la Russie, avant que finalement son inculpation soit annoncée mercredi.

Réactions internationales

Le CPJ appelle la Russie à « libérer immédiatement » la journaliste et à « abandonner toutes les poursuites » à son encontre. « Le journalisme n’est pas un crime, et la détention de Kurmasheva est une nouvelle preuve de la détermination de la Russie à étouffer le journalisme indépendant », déclare l’organisation dans un communiqué.

La France a de son côté déploré jeudi l’arrestation de la journaliste russo-américaine et condamné « les entraves à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, qui se sont multipliées au cours des derniers mois ». « La France est très préoccupée par la campagne de répression menée par les autorités russes à l’encontre des voix critiques du pouvoir et de sa guerre d’agression contre l’Ukraine », a souligné la porte-parole du Quai.

Deuxième journaliste américaine arrêtée

Alsu Kurmasheva est la seconde journaliste américaine à être arrêtée en Russie en 2023, après Evan Gershkovich. Ce journaliste au Wall Street Journal avait été arrêté par les services de sécurité russes lors d’un reportage à Ekaterinbourg, dans l’Oural, le 29 mars dernier. Il est depuis détenu dans la prison de Lefortovo à Moscou.

Evan Gershkovich, qui a aussi travaillé pour l’AFP à Moscou par le passé, est accusé d’espionnage, un crime passible de 20 ans de prison, mais il rejette ces accusations, tout comme Washington, son journal, ses proches et sa famille. La semaine dernière, un tribunal de Moscou a rejeté l’appel du journaliste, qui contestait la prolongation de sa détention provisoire.

La Russie n’a jamais étayé ses accusations ni apporté publiquement d’éléments de preuve, et l’ensemble de la procédure a été classé secrète. Aucune date pour son procès n’a été avancée pour l’heure.