Same player, shoot again ! L’élu Jim Jordan, lieutenant de Donald Trump, a de nouveau échoué mercredi à être élu Speaker au Congrès américain, enfonçant un peu plus l’institution dans la crise. La Chambre des représentants, sans président depuis la destitution surprise de Kevin McCarthy après une fronde d’élus ultraconservateurs il y a 15 jours, est actuellement paralysée, incapable de voter une quelconque loi ou même l’enveloppe demandée par Joe Biden pour l’Ukraine et Israël.

Mercredi, Jim Jordan a été lâché par 22 républicains lors du second tour de scrutin, contre 21 la veille. Ces élus modérés reprochent à au représentant de l'Ohio des positions trop extrêmes, notamment sur le budget, et d’avoir propagé les mensonges de Donald Trump lors de l’élection de 2020.

Jordan a enregistré mercredi quatre nouvelles défections contre seulement deux nouveaux ralliements (et un élu absent mardi a voté pour lui). Signe des tensions au sein du parti conservateur, la représentante Kay Granger, qui a voté pour Steve Scalise – qui avait été choisi comme candidat avant Jordan la semaine dernière avant de jeter l’éponge face aux divisions – a dénoncé « les menaces et les intimidations ».

Patrick McHenry, Speaker temporaire permanent ?

La suite reste incertaine. Les tractations se poursuivent, et Jim Jordan pourrait tenter de convaincre une poignée d’élus puis demander un 3e tour, pour montrer qu’il peut inverser la tendance, quitte à batailler pendant 15 tours comme McCarthy en janvier dernier. A moins qu’il ne décide de se retirer.

Comment les conservateurs vont-ils se sortir de cette crise ? Plusieurs scénarios sont étudiés par le groupe parlementaire. A commencer par la possibilité de renforcer temporairement les pouvoirs du Speaker par intérim, Patrick McHenry. L’unique responsabilité de cet élu de Caroline du Nord – reconnaissable au noeud papillon qu’il porte toujours avec ses costumes – est actuellement d’organiser l’élection du successeur de Kevin McCarthy. McHenry est un républicain plus consensuel, qui a notamment mené les négociations avec la Maison Blanche pour éviter un défaut sur la dette.

Une alliance de républicains modérés avec les démocrates pourrait permettre de le confirmer comme Speaker temporaire, avec des pouvoirs proches de ceux d’Speaker. Exhortant les républicains à mettre fin « à leur guerre civile », le chef démocrate Hakeem Jeffries a appelé à former « une coalition qui transcende les partis ».