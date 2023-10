Pourquoi l’Australie a-t-elle torpillé le « contrat du siècle » avec la France aussi soudainement ? Il y a deux ans, Canberra annulait à la dernière minute une commande de 12 sous-marins de Naval group d’un montant de 56 milliards d’euros, préférant se tourner vers des submersibles à propulsion nucléaire américains pour mieux contrer la Chine dans la région Indo-Pacifique.

Mardi, ABC News a livré un détail qui interpellera sans doute Jean-Yves Le Drian : cinq mois avant que l’Australie ne mette un « coup dans le dos » à la France, Donald Trump aurait révélé des secrets sur les sous-marins nucléaires américains à un milliardaire australien proche de l’ancien Premier ministre Scott Morrison.

La chaîne américaine affirme que le procureur spécial Jack Smith, qui enquête sur le partage non autorisé d’informations classifiées par Donald Trump – qui sera jugé en mai prochain dans l’affaire des Archives de la Maison Blanche – a interrogé à plusieurs reprises le roi du carton australien Anthony Pratt. C’est l’un des hommes les plus riches d’Australie, et il est également membre du country club de Donald Trump en Floride depuis 2017.

Têtes nucléaires et furtivité

C’est justement à Mar-a-Lago que Donald Trump aurait, en avril 2021 – trois mois après avoir quitté la Maison-Blanche – partagé des informations sensibles avec Pratt sur la flotte américaine. Notamment le nombre de têtes nucléaires que les sous-marins lanceurs d’engin embarquent et la distance à laquelle les submersibles à propulsion nucléaire furtifs peuvent s’approcher de leurs équivalents russes sans être détectés. ABC News et le New York Times précisent qu’on ignore si les informations fournies par Donald Trump étaient exactes – et véritablement secrètes – ou s’il fanfaronnait.

Les sous-marins finalement commandés par l’Australie à Washington n’embarquent pas de tête nucléaire, mais la furtivité de la propulsion nucléaire était l’un des avantages principaux sur les sous-marins conventionnels de Naval Group.

Des infos partagées avec 45 personnes

Selon ABC, Anthony Pratt aurait partagé ces informations avec 45 personnes, dont six journalistes, 11 employés, 10 responsables australiens et trois anciens Premiers ministres. On ne sait pas si Scott Morrison en faisait partie.

Ce que l’on sait, c’est que quand Morrison a effectué une visite d’Etat aux Etats-Unis deux ans plus tôt, il s’est rendu avec Donald Trump une usine de Pratt Industries dans l’Ohio. Et qu’Anthony Pratt a indiqué aux enquêteurs qu’il avait immédiatement fait passer ces informations à des responsables australiens car il plaidait pour que Canberra signe un accord avec Washington.

Dans ses mémoires, Scott Morrison assure avoir échangé dès 2020 avec Washington sur des points techniques, au cas où. Mais selon le Guardian, ce n’est qu’en « mars ou avril » 2021 que l’Australie a commencé à réfléchir à un plan B pour ses sous-marins et a engagé des discussions, d’abord avec le Royaume-Uni, puis avec les Etats-Unis. Boris Johnson, Scott Morrison et Joe Biden ont notamment échangé en juin au G7, en Cornouailles. En septembre, ils annonçaient le partenariat stratégique AUKUS, laissant au final la France et Emmanuel Macron avec une maigre consolation : un dédommagement de 555 millions d’euros.