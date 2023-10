Après la grève automobile et les scénaristes de Hollywood, le mouvement s’étend à la santé. Plus de 75.000 employés de Kaiser Permanente, l’un des plus gros systèmes hospitaliers des États-Unis, ont commencé mercredi une grève de trois jours pour réclamer de meilleures conditions de travail.

Le mouvement porté par une coalition de syndicats a déjà commencé sur la côte Est et doit s’étendre dans la journée à la côte ouest, où la majeure partie de la main-d’œuvre du groupe est basée.

Des salariés en difficulté financière depuis la pandémie

Les syndicats réclament entre autres des augmentations salariales et des protections contre l’externalisation des services. Avec la pandémie, « ils ont traversé la pire crise sanitaire mondiale en une génération, puis ils en sortent et doivent s’inquiéter de payer leur loyer, ils ont peur de perdre leur maison, ils ont peur de [devoir] vivre dans leur voiture », a indiqué à CNN Renee Saldana, porte-parole de l’un des syndicats, SEIU-UHW.

Kaiser Permanente, dont le siège est à Oakland en Californie, s’est dit « déçu » par cet appel à la grève et a indiqué prévoir de garder ses centres médicaux ouverts pendant le mouvement. Des temps d’attente plus longs sont toutefois à prévoir, a affirmé le groupe. Kaiser a affirmé mercredi que « beaucoup de progrès » avaient été faits dans les négociations et que les parties étaient parvenues à des accords sur « plusieurs propositions mardi soir ». Le groupe hospitalier gère des dizaines d’hôpitaux et des centaines de centres médicaux à travers tout le pays.