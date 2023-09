Le milliardaire Elon Musk s’invite à sa façon dans le débat sur l’immigration aux États-Unis. Il s’est rendu à la frontière entre le Texas et le Mexique pour rencontrer des politiciens locaux et les forces de l’ordre pour présenter une vision « non filtrée » de la situation, le tout filmé et diffusé en direct sur X, anciennement Twitter.

Sa visite intervient alors que les États-Unis font face à une recrudescence des arrivées de candidats à l’exil. Des milliers de migrants se risquent à traverser la frontière dans le nord du Mexique à bord de trains de marchandises, de bus, en traversant le Rio Grande dans l’espoir de passer au Texas, en Arizona ou en Californie.

En juillet dernier, un juge fédéral de Californie a bloqué la politique migratoire restrictive de Joe Biden causant, entre autres, cette augmentation de passage à la frontière. Le magistrat, Jon Tigar, avait ainsi jugé « illégales » plusieurs mesures visant à réduire l’afflux massif de migrant.

Tesla et SpaceX sur le sol texan

« Je suis pro-immigration » a déclaré Elon Musk, rappelant également qu’il a lui-même immigré aux États-Unis depuis l’Afrique du Sud dont il est originaire. « Nous avons besoin d’un système d’immigration légale considérablement étendu et nous devrions laisser quiconque dans le pays qui travaille dur et honnêtement » plaide le milliardaire.

Elon Musk a tout de même oublié de rappeler, dans son live « non filtré » sur X, ses intérêts économiques au Texas. Son usine « Gigafactory » de Tesla est située à Austin et SpaceX exploite un important centre d’essai et de lancement sur la côte du golfe du Mexique près de Brownsville.