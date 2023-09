Un évènement qui pourrait rappeler les pires heures de l’Histoire. En plein cœur du Missouri, des sénateurs locaux auraient organisé un autodafé de livres représentant « l’agenda libéral woke ». Sur une publication publiée dimanche et vue des milliers de fois depuis, on voit plusieurs hommes avec des lance-flammes détruire une pile de cartons où on perçoit ce qu’il semble être des livres. Ces hommes seraient même des sénateurs. « Ils pensent que les lance-flammes devraient être légaux, mais que les livres d’histoire devraient être détruits », mentionne la publication.

La publication pose plusieurs questions. Des livres se trouvaient-ils réellement dans les cartons ? Ces hommes sont-ils réellement des représentants de l’Etat ? Et leur intention était-elle réellement celle de brûler des livres jugés trop progressistes ? 20 Minutes vous en dit plus.

FAKE OFF

Sur la vidéo, deux hommes se trouvent au centre de la petite foule abritée sous une pergola. Il s’agit de Nick Schorer et Bill Eigel, tous deux sénateurs pour le parti Républicain. Le premier est également avocat et le second un vétéran de l’armée de l’air. La scène a été tournée à la collecte de fonds Charles County Freedom Fest, vendredi 15 septembre. Sur X (ex-Twitter), les deux représentants ont démenti avoir brûlé ces livres. « Dans la vidéo, je lance un lance-flammes sur des cartons représentant ce que je vais faire aux politiques de gauche et à la corruption », a répondu Bill Eigel, ajoutant une vidéo sous un autre angle. De ce point de vue, en effet, on ne voit aucun livre mais seulement des piles de carton.

« Avec Bill Eigel, nous avons brûlé une pile de boîtes vides pour aider à augmenter les fonds collectés », a confirmé de son côté Nick Schorer pour répondre aux accusations du journaliste Howard Fineman. Lundi, celui-ci avait tweeté : « Lisez vos livres d’histoire avant que ces nazis américains ne les brûlent ». Le sénateur lui a répondu de son côté qu’il ne souhaitait qu’attiser la haine et diviser en imaginant des fausses nouvelles.

Des livres interdits car jugés « inappropriés »

Si ces livres n’ont pas réellement été brûlés, les sénateurs n’en réfutent pas complètement l’idée. « Soyons clairs, vous apportez ces livres pornographiques éveillés dans les écoles du Missouri pour essayer de laver le cerveau de nos enfants, et je les brûlerai aussi – sur la pelouse du manoir du gouverneur », a renchéri le sénateur Bill Eigel, toujours sur son compte X.

Cette remarque n’est pas anodine, surtout pas dans l’Etat du Missouri où en octobre 2022, une loi a été votée interdisant le matériel sexuellement explicite dans les écoles et des livres jugés « inappropriés ». En tout, près de 300 livres ont été retirés des bibliothèques du Missouri cette même année, relate le média Education Week. On retrouve parmi eux des romans graphiques comme Batman ou X-men ou des livres sur l’Holocauste, mais aussi sur la Bible. Mais la majorité concerne surtout des textes écrits par des personnes LGBTQ+ ou racisées, soulignent plusieurs médias américains. Selon l’American Library Association, parmi les treize livres le plus signalés, la moitié sont des contenus LGBTQ+.