Apaisement en vue entre Washington et Téhéran ? Des fonds iraniens gelés d’un montant de six milliards de dollars ont été débloqués pour être transférés via le Qatar, ouvrant la voie à un échange de prisonniers entre les Etats-Unis et la République islamique.

« Un avion du Qatar se trouve déjà en Iran pour évacuer vers Doha cinq citoyens américains [qui étaient détenus dans ce pays] et deux de leurs proches », selon une source basée à Doha et qui a requis l’anonymat. « Les Iraniens et les Américains ont été notifiés du transfert depuis la Suisse vers des comptes bancaires au Qatar de l’intégralité des six milliards de dollars », qui étaient gelés en Corée du Sud, a-t-elle ajouté. L’Iran a confirmé le transfert.

Près de six milliards d’euros

« Nous avons reçu hier une lettre officielle du Qatar indiquant que les comptes de six banques iraniennes avaient été activés, » a déclaré le gouverneur de la Banque centrale iranienne à la télévision d’Etat. « Aujourd’hui, l’équivalent de 5.573.492.000 euros a été déposé sur le compte des banques iraniennes auprès de deux banques qataries », a précisé Mohammadreza Farzin. Le transfert de ces fonds n’a pas été confirmé pour le moment par les Etats-Unis.

Les cinq Américains doivent être échangés contre cinq Iraniens détenus aux Etats-Unis, selon les termes d’un accord conclu à la faveur d’une médiation de Doha. Plus tôt dans la journée, un porte-parole de la diplomatie iranienne avait déclaré que son pays espérait que l’échange se déroule lundi. Parmi les Iraniens libérés, « deux retourneront en Iran, un autre se rendra dans un pays tiers où vit sa famille et les deux derniers resteront » aux Etats-Unis, selon Nasser Kanani, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.